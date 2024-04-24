Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Quartararo Bertahan di Yamaha hingga MotoGP 2026, Aleix Espargaro: Keputusan yang Tepat!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 24 April 2024 |22:02 WIB
Fabio Quartararo Bertahan di Yamaha hingga MotoGP 2026, Aleix Espargaro: Keputusan yang Tepat!
Fabio Quartararo kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Aprilia, Aleix Espargaro, soroti keputusan Fabio Quartararo yang memilih bertahan di Yamaha hingga MotoGP 2026. Menurutnya, Quartararo telah mengambil pilihan yang tepat.

Espargaro menilai bahwa semua itu bukan semata soal uang. Keputusan itu diambil Quartararo karena sudah paham betul apa yang terjadi dengan Yamaha.

Fabio Quartararo

Ya, El Diablo -julukan Quartararo- telah resmi memperpanjang masa baktinya bersama Yamaha hingga 2026. Kabar yang cukup mengejutkan karena sebelumnya santer kabar kalau dia akan meninggalkan tim pabrikan Jepang tersebut seiring performanya yang lesu.

Banyak pihak yang berpendapat kalau Quartararo memilih bertahan di Yamaha hanya karena uang. Karena memang, rider asal Prancis itu diketahui mendapatkan kenaikan gaji yang cukup signifikan.

Kendati begitu, Espargaro gagal paham dengan piham yang mengkritk Quartararo. Kakak dari Pol Espargaro ini justru mendukung penuh langkah yang dilakukan El Diablo.

“Ada banyak orang yang mengkritik pembaruannya dan saya tidak memahami kritik tersebut. Ini adalah permainan poker dan semua orang tahu kartu yang mereka miliki,” kata Espargaro, dilansir dari Crash, Rabu (24/4/2024).

“Saya pikir dia telah mengambil pilihan terbaik yang dia punya, bukan hanya karena uang. Dia berada di tim yang dia kenal, dia pernah menjadi juara dunia bersama Yamaha,” sambung dia.

Halaman:
1 2
