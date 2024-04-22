Terpukau dengan Antusias Penonton Laga Indonesia All Stars vs Red Sparks, Menpora Dito Ariotedjo Ingin Kembangkan Voli Tanah Air

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, terpukau dengan antusias penonton dalam laga Fun Volleyball antara Indonesia All Star kontra Red Sparks. Usai melihat antusiasme yang begitu luar biasa, Dito berniat untuk semakin berkomitmen mengembangkan voli Tanah Air.

Ya, pertandingan voli hiburan berjalan sukses di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada Sabtu 20 April 2024 malam WIB. Laga eksibisi Fun Volleyball berjalan seru dan meriah dengan belasan ribu penonton yang memadati Indonesia Arena.

Mereka dihibur dengan pertandingan selebriti, performa grup musik JKT48 sebelum menyaksikan partai utama antara Indonesia All Star kontra Red Sparks.

Kehadiran bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, di kubu Red Sparks benar-benar membuat atmosfir penonton begitu luar biasa. Pertandingan itu pun berjalan sangat seru dan menghibur karena dipenuhi banyak gimmick di kedua tim, termasuk aksi saling bertukar pemain.

Pada akhirnya, Red Sparks berhasil mengalahkan Yolla Yuliana dan kolega dengan skor 3-2 (25-17, 25-15, 19-25, 18-25, dan 15-12). Lalu, Megawati diganjar penghargaan pemain terbaik dan mendapat hadiah sebesar Rp20 juta.

Selepas laga, Menpora Dito pun menyatakan kebahagiaannya melihat kesuksesan tergelarnya pertandingan voli yang dipadukan dengan hiburan itu. Dia pun terkagum-kagum melihat animo luar biasa yang ditunjukkan para pecinta voli Tanah Air.

Menteri berusia 33 tahun itu pun menyatakan komitmennya untuk terus mendukung perkembangan voli di Tanah Air. Salah satunya dengan menargetkan Timnas Voli Putra dan Putri Indonesia bisa masuk ke peringkat 30 besar dunia.