Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Terpukau dengan Antusias Penonton Laga Indonesia All Stars vs Red Sparks, Menpora Dito Ariotedjo Ingin Kembangkan Voli Tanah Air

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |01:00 WIB
Terpukau dengan Antusias Penonton Laga Indonesia All Stars vs Red Sparks, Menpora Dito Ariotedjo Ingin Kembangkan Voli Tanah Air
Menpora Dito Ariotedjo (kanan) saat hadiri pertandingan Indonesia All Stars vs Red Sparks. (Foto: Andhika Khoirul/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, terpukau dengan antusias penonton dalam laga Fun Volleyball antara Indonesia All Star kontra Red Sparks. Usai melihat antusiasme yang begitu luar biasa, Dito berniat untuk semakin berkomitmen mengembangkan voli Tanah Air.

Ya, pertandingan voli hiburan berjalan sukses di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, pada Sabtu 20 April 2024 malam WIB. Laga eksibisi Fun Volleyball berjalan seru dan meriah dengan belasan ribu penonton yang memadati Indonesia Arena.

Mereka dihibur dengan pertandingan selebriti, performa grup musik JKT48 sebelum menyaksikan partai utama antara Indonesia All Star kontra Red Sparks.

Kehadiran bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, di kubu Red Sparks benar-benar membuat atmosfir penonton begitu luar biasa. Pertandingan itu pun berjalan sangat seru dan menghibur karena dipenuhi banyak gimmick di kedua tim, termasuk aksi saling bertukar pemain.

Indonesia All Stars vs Red Sparks (Isra Triansyah/MPI)

Pada akhirnya, Red Sparks berhasil mengalahkan Yolla Yuliana dan kolega dengan skor 3-2 (25-17, 25-15, 19-25, 18-25, dan 15-12). Lalu, Megawati diganjar penghargaan pemain terbaik dan mendapat hadiah sebesar Rp20 juta.

Selepas laga, Menpora Dito pun menyatakan kebahagiaannya melihat kesuksesan tergelarnya pertandingan voli yang dipadukan dengan hiburan itu. Dia pun terkagum-kagum melihat animo luar biasa yang ditunjukkan para pecinta voli Tanah Air.

Menteri berusia 33 tahun itu pun menyatakan komitmennya untuk terus mendukung perkembangan voli di Tanah Air. Salah satunya dengan menargetkan Timnas Voli Putra dan Putri Indonesia bisa masuk ke peringkat 30 besar dunia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3180083/megawati_hangestri-5lYf_large.jpg
Segini Gaji Pevoli Megawati Hangestri yang Resmi Putus Kontrak dengan Klub Turki Manisa BBSK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/43/3179971/megawati_hangestri-XRgn_large.jpg
Megawati Hangestri Angkat Bicara soal Putus Kontrak dengan Manisa BBSK: Ini Permintaan Saya Pribadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177486/saksikan_3rd_asian_youth_games_bahrain_2025_di_mnctv-bHUe_large.jpeg
Live MNCTV, Saksikan Tim Voli Indonesia Berjuang di 3rd Asian Youth Games Bahrain 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/43/3177408/berikut_lima_pevoli_indonesia_yang_cantiknya_kebangetan-Vm2v_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Pernah Dipacari Pesepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/43/3175183/farhan_halim-nukm_large.jpg
Resmi Gabung VC Nagano Tridents, Pevoli Bintang Indonesia Farhan Halim Kunjungi KBRI Tokyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/43/3170790/sabina_altynbekova-T6he_large.jpg
Kisah Sedih Pevoli Supercantik Sabina Altynbekova, Ngaku Sempat Diragukan di Awal Kariernya
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement