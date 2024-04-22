Tim Indonesia Siap Beri Kejutan di Ajang Prestisius Thomas dan Uber Cup 2024, Saksikan 27 April sampai 5 Mei 2024, Live Eksklusif di iNews

TAHUN ini, Indonesia siap merebut kembali Piala Thomas dan Uber 2024. Piala Thomas sendiri merupakan lambang supremasi bulutangkis beregu putra yang memasuki edisi ke 33, sementara Piala Uber untuk beregu putri yang kini memasuki edisi ke 30.

Ajang prestisius ini akan kembali mempertemukan 16 negara dengan tim-tim terbaik bulutangkis dari seluruh penjuru dunia yang akan dilaksanakan di Chengdu High-tech Zone Sports Center Gymnasium, China.

Sejarah panjang Thomas Cup sendiri dimulai pada 1949, Sir George Alan Thomas seorang pemain bulu tangkis terkenal asal Inggris dan menamai kejuaraan ini sebagai Piala Thomas untuk menghormatinya.

Sementara Uber Cup pertama kali diadakan pada 1957 di Inggris dan dinamai dari nama Betty Uber, seorang pemain bulu tangkis terkenal asal Inggris yang memberikan sumbangan untuk mempromosikan bulu tangkis putri.

Hingga kini, Indonesia masih ditetapkan menjadi negara yang paling banyak memenangkan Thomas Cup dengan meraih 14 kali juara. Disusul China, Malaysia, Jepang dan Denmark. Di Uber Cup Indonesia sendiri pernah menorehkan prestasi yang mengagumkan dengan meraih juara sebanyak 3 kali.

Uber Cup hingga kini masih didominasi oleh China dengan meraih 15 kali juara. Sejak itu, Turnamen Thomas & Uber Cup telah menjadi salah satu kompetisi paling bergengsi dalam bulu tangkis dunia untuk tim putra dan putri, dengan negara-negara dari berbagai belahan dunia bersaing untuk memperebutkan podium tertinggi.