Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tim Indonesia Siap Beri Kejutan di Ajang Prestisius Thomas dan Uber Cup 2024, Saksikan 27 April sampai 5 Mei 2024, Live Eksklusif di iNews

Karina Astawidara , Jurnalis-Senin, 22 April 2024 |23:47 WIB
Tim Indonesia Siap Beri Kejutan di Ajang Prestisius Thomas dan Uber Cup 2024, Saksikan 27 April sampai 5 Mei 2024, Live Eksklusif di iNews
Saksikan perjuangan wakil Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 di iNews. (Foto: iNews)
A
A
A

TAHUN ini, Indonesia siap merebut kembali Piala Thomas dan Uber 2024. Piala Thomas sendiri merupakan lambang supremasi bulutangkis beregu putra yang memasuki edisi ke 33, sementara Piala Uber untuk beregu putri yang kini memasuki edisi ke 30.

Ajang prestisius ini akan kembali mempertemukan 16 negara dengan tim-tim terbaik bulutangkis dari seluruh penjuru dunia yang akan dilaksanakan di Chengdu High-tech Zone Sports Center Gymnasium, China.

Sejarah panjang Thomas Cup sendiri dimulai pada 1949, Sir George Alan Thomas seorang pemain bulu tangkis terkenal asal Inggris dan menamai kejuaraan ini sebagai Piala Thomas untuk menghormatinya.

Sementara Uber Cup pertama kali diadakan pada 1957 di Inggris dan dinamai dari nama Betty Uber, seorang pemain bulu tangkis terkenal asal Inggris yang memberikan sumbangan untuk mempromosikan bulu tangkis putri.

Saksikan perjuangan wakil Indonesia di Piala Thomas dan Uber 2024 di iNews

Hingga kini, Indonesia masih ditetapkan menjadi negara yang paling banyak memenangkan Thomas Cup dengan meraih 14 kali juara. Disusul China, Malaysia, Jepang dan Denmark. Di Uber Cup Indonesia sendiri pernah menorehkan prestasi yang mengagumkan dengan meraih juara sebanyak 3 kali.

Uber Cup hingga kini masih didominasi oleh China dengan meraih 15 kali juara. Sejak itu, Turnamen Thomas & Uber Cup telah menjadi salah satu kompetisi paling bergengsi dalam bulu tangkis dunia untuk tim putra dan putri, dengan negara-negara dari berbagai belahan dunia bersaing untuk memperebutkan podium tertinggi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008951/inews-premium-sports-apriyani-rahayu-curhat-soal-mental-tim-indonesia-di-piala-uber-2024-kvKPvRxmc7.jpg
iNews Premium Sports: Apriyani Rahayu Curhat soal Mental Tim Indonesia di Piala Uber 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008841/tim-bulutangkis-indonesia-mulai-ramaikan-malam-apresiasi-tim-thomas-dan-uber-di-inews-premium-sports-8oabacvtWF.jpg
Tim Bulutangkis Indonesia Mulai Ramaikan Malam Apresiasi Tim Thomas dan Uber di iNews Premium Sports
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/40/3008826/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-di-inews-premium-sports-malam-ini-pukul-20-00-wib-live-hanya-di-inews-A49VqPFGLT.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024 di iNews Premium Sports, Malam Ini Pukul 20.00 WIB, Live Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008342/apresiasi-perjuangan-tim-thomas-dan-uber-cup-2024-besok-jam-8-malam-bersama-aiman-witjaksono-ricky-subagja-dan-para-pebulutangkis-indonesia-eksklusif-hanya-di-inews-iI5VGkm554.jpeg
Apresiasi Perjuangan Tim Thomas dan Uber Cup 2024, Besok Jam 8 Malam Bersama Aiman Witjaksono, Ricky Subagja dan Para Pebulutangkis Indonesia, Eksklusif Hanya di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/14/40/3008099/5-pebulu-tangkis-tunggal-putra-dunia-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-thomas-2024-versi-bwf-ada-jonatan-christie-hampir-500-km-jam-K8dp6MuiIF.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putra Dunia dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Thomas 2024 Versi BWF, Ada Jonatan Christie Hampir 500 Km/Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/40/3007562/gregoria-mariska-tunjung-jadi-tunggal-putri-dengan-pukulan-smash-tercepat-di-piala-uber-2024-nyaris-400-km-jam-PuwHeX7B3e.jpg
Gregoria Mariska Tunjung Jadi Tunggal Putri dengan Pukulan Smash Tercepat di Piala Uber 2024, Nyaris 400 Km/Jam!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement