SPORT LAIN

1.500 Pelari Bakal Ramaikan Trail of The Kings 2024 di Danau Toba

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |03:30 WIB
1.500 Pelari Bakal Ramaikan Trail of The Kings 2024 di Danau Toba
Event lari Trail of The Kings 2024 siap digelar di Danau Toba (Foto: BPODT)
A
A
A

MEDAN - Sebanyak 1500 pelari akan berpartisipasi dalam kejuaraan dunia lari trail bertajuk 'Trail of The Kings 2024’. Rangkaian kegiatan itu akan berlangsung di Water Front City Pangururan, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, 3-5 Mei 2024.

Kejuaraan lari trail yang diselenggarakan oleh Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) ini memiliki kategori perlombaan berdasarkan jarak rute. Fun Run dihelat sejauh 5 kilometer dan 10 kilometer, Trail Run 27 kilometer, hingga Ultra Trail Run 50 kilometer.

Danau Toba

BPODT sebagai penyelenggara menjanjikan lintasan lari yang menantang namun tetap menawan dengan keindahan alam dan panorama Danau Toba. Para pelari juga akan disuguhkan dengan gelaran budaya serta cerita-cerita menarik tentang Danau Toba dan masyarakatnya.

"Selain Indonesia, para pelari asal Malaysia, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Mesir dan Belanda sudah mendaftar diri ke panitia penyelenggara atas keikutsertaan dalam event sport tourism tersebut," kata Kepala Divisi (Kadiv) Pemasaran Mancanegara BPODT, Elfridence Pardede, dikutip pada Minggu (21/4/2024).

Hadir dalam konferensi pers itu Direktur Pemasaran Pariwisata BPODT, Wahyu Dito Galih Indharto dan Kadiv Komunikasi Publik BPODT, Nelson L.Toruan. Trail of The Kings Zero Edition disebut mendapatkan antusiasme yang luar biasa, dari para peserta, yang sudah mendaftar.

"Trail of The Kings Zero Edition menjadi perlombaan lari trail yang menjadi sport tourism. Di samping itu, bertujuan untuk mengenalkan dan mempromosikan lebih luas kawasan wisata Danau Toba ke penjuru nusantara dan mancanegara," kata Elfridence.



