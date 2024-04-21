Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Tragisnya Syed Modi, Legenda Pebulutangkis India yang Tewas Dibunuh hingga Namanya Jadi Turnamen BWF

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 21 April 2024 |18:58 WIB
Kisah Tragisnya Syed Modi, Legenda Pebulutangkis India yang Tewas Dibunuh hingga Namanya Jadi Turnamen BWF
Legenda bulu tangkis India, Syed Modi. (Foto: Brownhistory)
KISAH tragisnya Syed Modi, legenda pebulutangkis India yang tewas dibunuh hingga namanya jadi turnamen BWF akan dibahas Okezone di artikel ini. Ya, bagi para pencinta bulu tangkis mungkin mengenal Syed Modi sebagai nama ajang bulu tangkis super 300 di India.

Tapi, tahukah Anda ternyata Syed Modi diambil dari nama legenda bulutangkis India? Tepatnya atlet tersebut adalah Syed Mehdi Hassan Zaidi.

Syed Modi sendiri nama akrab dari Syed Mehdi Hassan Zaidi. Bagi pencinta bulu tangkis India, Syed Modi memiliki kisah yang amat teramat pahit.

Sebab Syed Modi meninggal dunia dengan cara yang tragis, yakni ditembak mati di Lucknow ketika ia baru keluar dari Stadion KD Singh Babu pada 28 Juli 1988. Tentunya kabar meninggalnya Syed Modi itu langsung menggegerkan India.

Syed Modi

Hebohnya lagi, kala itu polisi mengajukan tuntukan pembunuhan terhadap istri Syed Modi, yaitu Ameeta dan pria bernama Sanjay Sinh. Beredar kabar Sanjay Sinh adalah selingkuhan dari istri Syed Modi.

Hanya saja, Ameeta dan Sanjay Sinh bebas karena tak terbukti bersalah. Tak lama Sanjay dan Ameet menikah.

Halaman:
1 2
