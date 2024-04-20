Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Nostalgia Taufik Hidayat yang Harus Turun Gunung hingga Berpasangan dengan Kevin Sanjaya di Indonesia Open

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 20 April 2024 |16:33 WIB
Taufik Hidayat harus turun gunung bermain bulu tangkis (Foto: PBSI)
KISAH nostalgia Taufik Hidayat yang harus turun gunung hingga berpasangan dengan Kevin Sanjaya di Indonesia Open menarik untuk diulas. Sebab, sang legenda ternyata masih terlihat apik di lapangan.

Hal itu terjadi jelang laga final Indonesia Open 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Ketika itu, PBSI menggelar laga eksibisi untuk menandai 50 tahun kerja sama dengan produsen asal Jepang, Yonex.

Taufik Hidayat

Sejumlah legenda bulu tangkis dihadirkan di laga itu. Mereka adalah Candra Wijaya, Sony Dwi Kuncoro, hingga Taufik Hidayat.

Legenda-legenda itu berbagi lapangan dengan pemain aktif seperti Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo, Fajar Alfian/Rian Ardianto, dan Rehan Naufal/Lisa Ayu Kusumawati.

Yang menarik, Taufik sempat berpasangan dengan Kevin. Mereka menghadapi Sony dan Chandra dalam pertandingan eksibisi itu.

Kemudian Taufik memanggil Sekjen PBSI, Fadil Imran, untuk berpasangan dengannya melawan Candra dan Sony. Sementara, Fajar beralih profesi menjadi wasit.

