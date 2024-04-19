Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

MotoGP dan F1 akan Digelar Bersamaan, Lewis Hamilton: Sangat Luar Biasa

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 19 April 2024 |01:05 WIB
MotoGP dan F1 akan Digelar Bersamaan, Lewis Hamilton: Sangat Luar Biasa
Lewis Hamilton di F1 2024 (Foto: Reuters)
SHANGHAI – Liberty Media mengambil alih pemegang hak MotoGP dari Dorna Sport. Liberty Media sendiri merupakan promotor F1 hingga berbagai spekulasi pun bermunculan termasuk kemungkinan dua ajang balap tersebut digelar secara bersamaan.

Menanggapi hal itu, bintang F1, Lewis Hamilton pun mendukung hal tersebut untuk diwujudkan. Jika otoritas kompetisi memberikan lampu hijau, F1 dan MotoGP di masa depan bakal beroperasi di bawah naungan pemasaran yang sama yakni, US Liberty Media Group.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu mereka telah resmi mengambil alih hak MotoGP dari Dorna Sport. Kabar tersebut membuat para penggemar balap mengira-ngira. Mereka berspekulasi ‘Apakah balapan mobil dan motor itu bakal membalap bersama dalam satu seri yang sama di akhir pekan?’

Hamilton pun senang dengan ide tersebut. Juara dunia F1 tujuh kali itu pun yakin Liberty bakal mengelola MotoGP sebaik ketika mereka membawa F1 semakin berkembang dari waktu ke waktu.

“Akan sangat luar biasa jika kami bisa menggelar kedua seri di akhir pekan yang sama,” kata Hamilton dilansir dari Speedweek, Kamis (18/4/2024).

“Liberty telah melakukan tugasnya dengan baik di Formula 1, nilainya meningkat. Jadi saya pikir mereka juga bisa melakukan pekerjaan dengan baik di MotoGP. Saya menganggapnya menarik, saya suka MotoGP,” tambahnya.

