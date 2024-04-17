Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gagal Naik Podium di MotoGP Amerika Serikat 2024, Jorge Martin Ogah Ambil Pusing

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 17 April 2024 |01:06 WIB
Gagal Naik Podium di MotoGP Amerika Serikat 2024, Jorge Martin Ogah Ambil Pusing
Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: Pramac Ducati)
A
A
A

PEMBALAP Pramac Ducati, Jorge Martin, ogah ambil pusing dengan hasil yang didapat di MotoGP Amerika Serikat 2024. Pasalnya, meski gagal naik podium, dirinya bisa tetap menempati puncak klasemen sementara MotoGP 2024 saat ini.

Ya, Jorge Martin harus puas hanya finis di urutan keempat dalam balapan MotoGP Amerika Serikat 2024. Seri itu digelar di Circuit of the Americas (COTA), Austin, pada Senin 15 April 2024 dini hari WIB.

Jorge Martin

Hasil ini membuat Martin selalu menempati posisi lima besar di tiga balapan awal MotoGP 2024. Jorge Martin sendiri mengakui tampil mengecewakan di COTA, tetapi harus menerima hasil akhir.

Tetapi, Martin ogah ambil pusing soal hal tersebut. Sebab, dia masih bisa tetap bertengger di puncak klasemen sementara MotoGP 2024 saat ini. Dia total sudah mengemas 80 poin, unggul 21 poin dari Enea Bastianini yang mengekor di posisi kedua.

"Lima podium (dua balapan utama dan tiga sprint race) dalam enam balapan sangat bagus dan jika kami berada di urutan keempat pada akhir pekan yang buruk, maka kami dengan senang hati menerimanya," ujar Enea Bastianini, dikutip dari Speedweek, Rabu (17/4/2024).

Halaman:
1 2
