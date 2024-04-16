Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Tembus 10 Besar, Murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi Soroti Performa Motornya di MotoGP Amerika Serikat 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 16 April 2024 |19:54 WIB
Tembus 10 Besar, Murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi Soroti Performa Motornya di MotoGP Amerika Serikat 2024
Marco Bezzecchi kala mentas di MotoGP. (Foto: VR46 Racing Team)
A
A
A

AUSTIN – Pembalap Pertamina Enduro VR46 Ducati, Marco Bezzecchi, soroti performa motornya di MotoGP Amerika Serikat 2024. Dalam balapan itu, dia sendiri diketahui finis di urutan kedelapan.

Bezzecchi merupakan salah satu penantang gelar juara musim lalu yang mampu finis di peringkat tiga klasemen. Namun, performanya menurun selama tes musim dingin hingga di awal MotoGP 2024 karena dia merasa motor baru dengan spek lamanya itu sulit untuk ditunggangi.

Marco Bezzecchi

Namun, tanda-tanda kebangkitan Bezzecchi terjadi dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024 di mana dia finis di posisi keenam. Pada akhir pekan lalu, dia pun kembali menunjukkan peningkatan yang diawali dengan mengamankan start dari posisi 10.

Setelah itu, murid Valentino Rossi tersebut sempat terlempar ke posisi 11, tetapi perlahan-lahan dia bisa merangkak naik. Pada akhirnya, dia finis di tempat kedelapan dalam balapan utama di Circuit of The Americas (COTA) dengan selisih 13,343 detik dari sang pemenang, Maverick Vinales, dari Aprilia Racing.

Kendati finis di peringkat delapan, Bezz -sapaan Bezzecchi- mengaku senang dengan hasil yang didapatnya. Sebab, motornya menunjukkan peningkatan performa dan semakin nyaman untuk dikendarai.

“Posisi kedelapan bukanlah hasil yang spektakuler dan bukan hasil yang membuat saya senang, namun kami membuat kemajuan akhir pekan ini dan itu adalah sesuatu yang membahagiakan,” kata Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Selasa (16/4/2024).

“Ada sejumlah aspek berkendara yang kini berfungsi lebih baik. Kita juga tidak bisa berharap bahwa segala sesuatunya akan bergerak maju dalam langkah-langkah besar. Namun segala sesuatunya bergerak maju,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement