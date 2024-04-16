Tembus 10 Besar, Murid Valentino Rossi Marco Bezzecchi Soroti Performa Motornya di MotoGP Amerika Serikat 2024

AUSTIN – Pembalap Pertamina Enduro VR46 Ducati, Marco Bezzecchi, soroti performa motornya di MotoGP Amerika Serikat 2024. Dalam balapan itu, dia sendiri diketahui finis di urutan kedelapan.

Bezzecchi merupakan salah satu penantang gelar juara musim lalu yang mampu finis di peringkat tiga klasemen. Namun, performanya menurun selama tes musim dingin hingga di awal MotoGP 2024 karena dia merasa motor baru dengan spek lamanya itu sulit untuk ditunggangi.

Namun, tanda-tanda kebangkitan Bezzecchi terjadi dalam balapan utama MotoGP Portugal 2024 di mana dia finis di posisi keenam. Pada akhir pekan lalu, dia pun kembali menunjukkan peningkatan yang diawali dengan mengamankan start dari posisi 10.

Setelah itu, murid Valentino Rossi tersebut sempat terlempar ke posisi 11, tetapi perlahan-lahan dia bisa merangkak naik. Pada akhirnya, dia finis di tempat kedelapan dalam balapan utama di Circuit of The Americas (COTA) dengan selisih 13,343 detik dari sang pemenang, Maverick Vinales, dari Aprilia Racing.

Kendati finis di peringkat delapan, Bezz -sapaan Bezzecchi- mengaku senang dengan hasil yang didapatnya. Sebab, motornya menunjukkan peningkatan performa dan semakin nyaman untuk dikendarai.

“Posisi kedelapan bukanlah hasil yang spektakuler dan bukan hasil yang membuat saya senang, namun kami membuat kemajuan akhir pekan ini dan itu adalah sesuatu yang membahagiakan,” kata Bezzecchi dilansir dari Speedweek, Selasa (16/4/2024).

“Ada sejumlah aspek berkendara yang kini berfungsi lebih baik. Kita juga tidak bisa berharap bahwa segala sesuatunya akan bergerak maju dalam langkah-langkah besar. Namun segala sesuatunya bergerak maju,” tambahnya.