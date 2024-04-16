Finis Ketiga di MotoGP Amerika Serikat 2024, Enea Bastianini: Podium yang Penting

Enea Bastianini berhasil finis ketiga di MotoGP Amerika Serikat 2024 (Foto: Reuters)

AUSTIN - Enea Bastianini (Ducati Lenovo) mengakui podium di MotoGP Amerika Serikat 2024 sangat Penting. Terlebih setelah Bagnaia merasa dirinya melakukan beberapa kesalahan di lintasan.

Ya, Enea Bastianini kembali menunjukkan performa apik pada awal musim MotoGP 2024. Pasalnya, ia berhasil meraih podium ketiga di COTA, Senin (15/4/2024) dini hari WIB.

Meski mendapatkan podium di COTA, tetapi Enea Bastianini masih tertahan di posisi kedua klasemen sementara dengan 59 poin. Pembalap asal Italia itu tertinggal 21 poin dari Jorge Martin (Prima Pramac Racing).

Sementara Enea Bastianini mengatakan podium di COTA sangat penting, karena salah satu sirkuit favoritnya. Meski memiliki stars bagus, tetapi ia mengaku membuat kesalahan dan membuat pembalap lain menyalipnya.

"Sangat penting untuk naik podium di COTA karena ini adalah salah satu trek favorit saya, tetapi juga karena saya melewatkan balapan tahun lalu," kata Enea Bastianini dikutip dari Crash, Selasa (16/4/2024).

"Starnya bagus dan setelah saya melihat start saya, saya berpikir untuk mencoba dan melaju di depan. Namun saya membuat beberapa kesalahan dan beberapa pembalap lain menyalip saya di bagian awal balapan," ujarnya.