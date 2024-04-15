Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Juara All England 2024 dan Badminton Asia Championships 2024, Jonatan Christie Sabet Emas Olimpiade Paris 2024?

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 15 April 2024 |14:44 WIB
Juara All England 2024 dan Badminton Asia Championships 2024, Jonatan Christie Sabet Emas Olimpiade Paris 2024?
Jonatan Christie juarai Badminton Asia Championships 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

JONATAN Christie berhasil keluar sebagai juara tunggal putra di ajang Badminton Asia Championships 2024. Jojo -sapaan akrab Jonatan- melanjutkan tren positif setelah sebelumnya juga menyabet gelar juara di All England 2024 kemarin.

Jonatan memastikan gelar juara Badminton Asia Championships 2024 setelah mengalahkan wakil tuan rumah, Li Shi Feng di partai puncak. Tampil dominan, pemain jebolan PB Tangkas itu menang dua game langsung dengan 21-15 dan 21-16.

Mungkinkah gelar juara untuk Jonatan Christie juga akan berlanjut di ajang Olimpiade Paris 2024? Melihat konsistensi permainan di dua turnamen terakhir bukan tidak mungkin Jonatan berpeluang meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024.

Jojo dalam kepercayaan diri tinggi setelah berhasil merebut gelar juara di dua turnamen level super 1000. Pencapaian tersebut jelas menjadi modal bagus untuk Jojo jelang menghadapi Olimpiade Paris 2024 pada Juli mendatang.

"Ini bisa menjadi booster penambah semangat buat saya pribadi agar ke depannya bisa lebih konsisten dan lebih baik lagi dalam hal performance dan segalanya," ujar Jonatan Christie usai pertandingan.

Sebagai catatan, Olimpiade Paris 2024 bakal digelar pada 26 Juli-11 Agustus mendatang. Indonesia total meloloskan enam wakil di cabor bulu tangkis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/43/3096048/noc_indonesia-b1yG_large.jpeg
NOC Indonesia Distribusikan Dana Rp39 Juta untuk Atlet Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/40/3059389/kisah-peraih-2-medali-emas-olimpiade-yang-cium-tangan-mohammad-ahsan-hendra-setiawan-karena-kagum-kepada-kualitas-idolanya-lRqyCLZuux.jpg
Kisah Peraih 2 Medali Emas Olimpiade yang Cium Tangan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan karena Kagum kepada Kualitas Idolanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/43/3057852/ini-rincian-bonus-yang-diberikan-kementerian-bumn-kepada-atlet-peraih-medali-olimpiade-paris-2024-tembus-rp6-miliar-gM68KUQSpS.jpg
Ini Rincian Bonus yang Diberikan Kementerian BUMN kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Paris 2024: Tembus Rp6 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/43/3055453/rizki-juniansyah-senang-pemprov-banten-akhirnya-mau-berikan-bonus-usai-dirinya-raih-medali-emas-olimpiade-paris-2024-eqG3e5sjQ9.jpg
Rizki Juniansyah Senang Pemprov Banten Akhirnya Mau Berikan Bonus Usai Dirinya Raih Medali Emas Olimpiade Paris 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054935/gregoria-mariska-syukuri-bonus-tambahan-usai-sabet-medali-perunggu-olimpiade-paris-2024-perjuangan-saya-dihargai-58EMOcUJaD.jpeg
Gregoria Mariska Syukuri Bonus Tambahan Usai Sabet Medali Perunggu Olimpiade Paris 2024: Perjuangan Saya Dihargai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/40/3054931/bulutangkis-indonesia-gagal-raih-medali-emas-di-olimpiade-paris-2024-candra-wijaya-jangan-turunkan-standar-hGFf8mydSs.jpg
Bulutangkis Indonesia Gagal Raih Medali Emas di Olimpiade Paris 2024, Candra Wijaya: Jangan Turunkan Standar!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement