Juara All England 2024 dan Badminton Asia Championships 2024, Jonatan Christie Sabet Emas Olimpiade Paris 2024?

JONATAN Christie berhasil keluar sebagai juara tunggal putra di ajang Badminton Asia Championships 2024. Jojo -sapaan akrab Jonatan- melanjutkan tren positif setelah sebelumnya juga menyabet gelar juara di All England 2024 kemarin.

Jonatan memastikan gelar juara Badminton Asia Championships 2024 setelah mengalahkan wakil tuan rumah, Li Shi Feng di partai puncak. Tampil dominan, pemain jebolan PB Tangkas itu menang dua game langsung dengan 21-15 dan 21-16.

Mungkinkah gelar juara untuk Jonatan Christie juga akan berlanjut di ajang Olimpiade Paris 2024? Melihat konsistensi permainan di dua turnamen terakhir bukan tidak mungkin Jonatan berpeluang meraih medali emas di Olimpiade Paris 2024.

Jojo dalam kepercayaan diri tinggi setelah berhasil merebut gelar juara di dua turnamen level super 1000. Pencapaian tersebut jelas menjadi modal bagus untuk Jojo jelang menghadapi Olimpiade Paris 2024 pada Juli mendatang.

"Ini bisa menjadi booster penambah semangat buat saya pribadi agar ke depannya bisa lebih konsisten dan lebih baik lagi dalam hal performance dan segalanya," ujar Jonatan Christie usai pertandingan.

Sebagai catatan, Olimpiade Paris 2024 bakal digelar pada 26 Juli-11 Agustus mendatang. Indonesia total meloloskan enam wakil di cabor bulu tangkis.