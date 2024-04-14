5 Fakta Jonatan Christie Juara Badminton Asia Championships 2024, Nomor 1 Lanjutkan Tren Positif All England 2024!

5 fakta Jonatan Christie juara Badminton Asia Championships 2024 menarik diulas. Salah satunya soal kesuksesan Jonatan Christie lanjutkan tren positif usai juara All England 2024.

Ya, Jonatan Christie sukses menyelamatkan wajah Indonesia di pentas Badminton Asia Championships 2024. Sebab, dia jadi satu-satunya wakil tersisa dari Indonesia sejak babak semifinal.

Sebab, wakil lainnya, seperti Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto hingga Gregoria Mariska Tunjung harus berguguran di babak perempatfinal. Sukses menjadi juara, Jonatan Christie pun menorehkan sejumlah catatan menarik.

Apa saja? Berikut 5 fakta Jonatan Christie juara Badminton Asia Championships 2024:

5. Permalukan Tuan Rumah di Final





Salah satu fakta Jonatan Christie juara Badminton Asia Championships 2024 adalah permalukan wakil tuan rumah. Ya, Jonatan memastikan diri merebut gelar juara Badminton Asia Championships 2024 usai mengalahkan wakil China, Li Shi Feng, secara straight game.

Bermain di Ningbo Olympic Sports Center, China, Minggu (14/4/2024) sore WIB, Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- yang tampil ciamik hanya perlu waktu 54 menit untuk menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-16.

Sebelum mengalahkan Li Shi Feng, Jonatan juga mempermalukan wakil tuan rumah lainnya yang bahkan berstatus unggulan pertama. Dia adalah Shi Yu Qi.

Pertemuan kedua pemain itu terjadi di babak semifinal. Jonatan menang usai bertarung sengit rubber game dengan skor 18-21, 21-19, dan 21-12.

4. Lanjutkan Catatan Positif Tunggal Putra Indonesia di Badminton Asia Championships





Fakta lainnya adalah Jonatan Christie sukses melanjutkan catatan positif tunggal putra Indonesia di Badminton Asia Championships. Lolosnya Jojo ke final Badminton Asia Championships 2024 membuat tunggal putra Indonesia selalu berhasil meloloskan wakil ke final Badminton Asia Championships dalam 3 edisi beruntun.

Pada 2022, ada Jonatan Christie yang sukses melaju ke final Badminton Asia Championships. Kemudian, pada 2023, giliran Anthony Sinisuka Ginting yang melesat ke partai puncak. Kini, pada 2024, Jojo kembali tampil di babak final Badminton Asia Championships.

Dari tiga edisi itu, ada dua gelar juara yang berhasil diraih tunggal putra Indonesia di Badminton Asia Championships. Sebelum Jonatan, Anthony Ginting berhasil mempersembahkan gelar juara kepada Indonesia usai mengalahkan wakil Singapura, Loh Kean Yew.