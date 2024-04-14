Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Breaking News: Jonatan Christie Juara Badminton Asia Championships 2024, Usai Permalukan Tuan Rumah di Final!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 14 April 2024 |18:10 WIB
Breaking News: Jonatan Christie Juara Badminton Asia Championships 2024, Usai Permalukan Tuan Rumah di Final!
Jonatan Christie juara Badminton Asia Championships 2024. (Foto: Humas PP PBSI)
JONATAN Christie sukses merebut gelar juara Badminton Asia Championships 2024 atau Kejuaraan Asia Bulu Tangkis 2024. Kepastian itu didapat usai Jonatan mengalahkan wakil tuan rumah, Li Shi Feng, di babak final.

Duel Jonatan Christie vs Li Shi Feng digelar di Ningbo Olympic Sports Center, China, Minggu (14/4/2024) sore WIB. Jojo -sapaan akrab Jonatan Christie- yang tampil ciamik perlu waktu 52 menit untuk menang dua gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-16.

Jonatan Christie

Hasil ini membuat Jonatan mempersembahkan gelar juara satu-satunya bagi Indonesia di Badminton Asia Championships 2024. Sebab, dia menjadi satu-satunya wakil Tanah Air yang bisa menembus babak final.

Jalannya Pertandingan

Jonatan Christie langsung dihadapkan duel sengit sejak awal laga. Sempat memimpin 3-1, Jojo tersalip oleh Li Shi Feng hingga tertinggal 6-4.

Tetapi, Jonatan tak menyerah. Smash-smash keras yang dilesatkannya terbukti mampu membuat Li Shi Feng tak berdaya untuk mengembalikan shuttlecock hingga bisa memimpin lagi dengan skor 10-7. Tren positif itu dilanjutkan hingga menyentuh interval dengan skor 11-7.

Usai interval, Jonatan tampil lebih trengginas. Juara All England 2024 itu bisa memperbesar keunggulan menjadi 15-10.

Li Shi Feng sempat memberi perlawanan berarti hingga memangkas jarak 14-15. Tetapi, Jojo buru-buru tancap gas lagi hingga akhirnya menang dengan skor 21-15.

