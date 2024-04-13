Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Amerika Serikat 2024: Jorge Martin Tercepat, Marc Marquez Ketiga!

Jorge Martin tampil sebagai yang tercepat di latihan bebas 2 MotoGP Amerika Serikat 2024 (Foto: Reuters/Jerome Miron)

AUSTIN – Jorge Martin menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas 2 (FP2) MotoGP Amerika Serikat 2024, Sabtu (13/4/2024) dini hari WIB. Pembalap tim Pramac Ducati itu mencetak waktu terbaik 2 menit 01,397 detik di Sirkuit CoTA, Austin, Texas.

Posisi kedua ditempati Maverick Vinales dengan hanya selisih 0,076 detik. Lalu, Marc Marquez melengkapi tiga besar dengan catatan 2 menit 01,716 detik.

Jalannya Sesi Latihan

Seperti biasa, FP2 dihelat untuk menentukan 10 pembalap tercepat yang langsung lolos ke babak kedua kualifikasi (Q2). Sementara, 12 pembalap lain harus memulai dari Q1.

Di awal sesi, Martin langsung tampil tercepat dan menempati posisi teratas. Ia diikuti oleh Pedro Acosta yang juga melesat kencang.

Tak butuh waktu lama, Enea Bastianini lalu menggusur Acosta dari posisi dua. Namun, hal itu juga tak berlangsung lama lantaran Vinales membukukan waktu tercepat 2 menit 03,036 detik.

Kedua pembalap lalu bersaing sengit memperebutkan posisi teratas. Vinales sempat menjadi pemuncak ketika melakukan percobaan dengan ban lunak baru.