Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Amerika Serikat 2024: Jorge Martin Tercepat, Marc Marquez Ketiga!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 13 April 2024 |05:21 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Amerika Serikat 2024: Jorge Martin Tercepat, Marc Marquez Ketiga!
Jorge Martin tampil sebagai yang tercepat di latihan bebas 2 MotoGP Amerika Serikat 2024 (Foto: Reuters/Jerome Miron)
A
A
A

AUSTIN – Jorge Martin menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas 2 (FP2) MotoGP Amerika Serikat 2024, Sabtu (13/4/2024) dini hari WIB. Pembalap tim Pramac Ducati itu mencetak waktu terbaik 2 menit 01,397 detik di Sirkuit CoTA, Austin, Texas.

Posisi kedua ditempati Maverick Vinales dengan hanya selisih 0,076 detik. Lalu, Marc Marquez melengkapi tiga besar dengan catatan 2 menit 01,716 detik.

Marc Marquez (Gresini Racing) beraksi pada MotoGP Amerika Serikat 2024 (Foto: Reuters/Jerome Miron)

Jalannya Sesi Latihan

Seperti biasa, FP2 dihelat untuk menentukan 10 pembalap tercepat yang langsung lolos ke babak kedua kualifikasi (Q2). Sementara, 12 pembalap lain harus memulai dari Q1.

Di awal sesi, Martin langsung tampil tercepat dan menempati posisi teratas. Ia diikuti oleh Pedro Acosta yang juga melesat kencang.

Tak butuh waktu lama, Enea Bastianini lalu menggusur Acosta dari posisi dua. Namun, hal itu juga tak berlangsung lama lantaran Vinales membukukan waktu tercepat 2 menit 03,036 detik.

Kedua pembalap lalu bersaing sengit memperebutkan posisi teratas. Vinales sempat menjadi pemuncak ketika melakukan percobaan dengan ban lunak baru.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement