5 Negara dengan Atlet Terbanyak di Hall of Fame BWF, Nomor 1 China

Berikut lima negara dengan atlet terbanyak di Hall of Fame BWF (Foto: BWF)

LIMA negara dengan atlet terbanyak di Hall of Fame BWF akan menjadi pembahasan kali ini. Indonesia sendiri memiliki 10 atlet yang masuk dalam daftar Hall of Fame BWF.

Kali ini Okezone akan membahas lima negara dengan atlet terbanyak di Hall of Fame BWF. Termasuk Indonesia, negara mana saja yang dimaksud? berikut ulasannya.

5. Korea Selatan (9 Pemain)





Korea Selatan masuk dalam salah satu negara dengan atlet terbanyak di Hall of Fame BWF. Negeri Gingseng memiliki sembilan pebulu tangkis di Hall of Fame BWF.

Ra Kyung-min menjadi pebulutangkis Korea Selatan terakhir yang masuk dalam daftar tersebut. Dia resmi masuk dalam Hall of Fame BWF pada 2009 lalu.

4. Denmark (9 Pemain)





Berikutnya ada Denmark yang juga masuk dalam negera dengan pebulu tangkis terbanyak di Hall of Fame BWF. Sama dengan Korea Selatan, Denmark juga punya 9 pemain dalam daftar tersebut.

Tonny Kristine Ahm nee Olsen menjadi pemain Denmark pertama yang masuk Hall of Fame BWF. Tonny Kristine masuk daftar tersebut tepatnya pada 1997 lalu.