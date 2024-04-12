Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal Badminton Asia Championships 2024: Gregoria Mariska vs Chen Yu fei, Anthony Ginting Lawan Li Shi Feng

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |09:18 WIB
Jadwal Wakil Indonesia di Perempatfinal Badminton Asia Championships 2024: Gregoria Mariska vs Chen Yu fei, Anthony Ginting Lawan Li Shi Feng
Anthony Ginting akan menghadapi Li Shi Feng di perempatfinal Badminton Asia Championships 2024 (Foto: PBSI)
JADWAL wakil Indonesia di perempatfinal Badminton Asia Championships 2024 akan dibahas Okezone. Pertandingan delapan besar akan dimulai hari Jumat, (12/4/2024) mulai pukul 12.00 WIB.

Indonesia meloloskan empat wakil ke perempatfinal Badminton Asia Championships 2024. Menariknya tiga diantaranya akan menghadapi wakil tuan rumah.

Pertama ada tunggal putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung yang kan melawan Chen Yu Fei. Gregoria berharap bisa tampil lebih baik dari babak 16 besar kemarin.

Ia juga menyadari Chen Yu Fei bakal diuntungkan pada pertemuan kali ini. Berstatus sebagai wakil tuan rumah, tunggal putri peringkat dua dunia itu dipastikan mendapat dukungan penuh dari para penonton di tribun.

Selain Gregoria, wakil Indonesia lain yang akan menghadapi pebulu tangkis China adalah Anthony Sinisuka Ginting. Li Shi Feng akan menjadi lawan Ginting di babak perempatfinal.

Berdasarkan rekor pertemuan, Ginting memang terbukti unggul atas Li Shi Feng. Runner-up All England 2024 itu tercatat empat kali menang dari enam pertemuan kontra Li Shi Feng.

Halaman:
1 2
