Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Tambah Wakil Indonesia di Perempatfinal

NINGBO – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil menembus perempatfinal Badminton Asia Championships 2024 (BAC 2024). Mereka menyisihkan Lu Ching-Yao/Yang Po-Han di babak 16 besar BAC 2024 dua gim langsung 21-17 dan 21-16.

Bermain di Ningbo Olympic Sports Center, Ningbo, China, Kamis (11/4/2024) sore WIB, Fajar/Rian mendapat perlawanan sengit dari Lu/Yang. Hal ini tidak lepas dari kesalahan-kesalahan sendiri yang di awal permainan.

Namun begitu, Fajar/Rian langsung menyadari hal tersebut dan mengontrol jalannya laga. Alhasil pada interval gim pertama, juara All England 2024 itu unggul 11-7.

Dominasi Fajar/Rian terus berlanjut setelah interval. Arah pukulan yang baik membuat ganda Lu/Yang sering kerepotan. Gim kedua akhirnya ditutup Fajar/Rian dengan skor 21-17.

Memasuki gim kedua, laga kembali berjalan sengit. Fajar/Rian masih banyak melakukan kesalahan sendiri di awal gim kedua yang cukup menguntungkan. Namun, setelah imbang 8-8, Fajar/Rian kembali unggul 11-8.