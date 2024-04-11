Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Tambah Wakil Indonesia di Perempatfinal

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 11 April 2024 |18:38 WIB
Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2024: Fajar Alfian/Rian Ardianto Tambah Wakil Indonesia di Perempatfinal
Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto melaju ke perempatfinal Badminton Asia Championships 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

NINGBO – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto berhasil menembus perempatfinal Badminton Asia Championships 2024 (BAC 2024). Mereka menyisihkan Lu Ching-Yao/Yang Po-Han di babak 16 besar BAC 2024 dua gim langsung 21-17 dan 21-16.

Bermain di Ningbo Olympic Sports Center, Ningbo, China, Kamis (11/4/2024) sore WIB, Fajar/Rian mendapat perlawanan sengit dari Lu/Yang. Hal ini tidak lepas dari kesalahan-kesalahan sendiri yang di awal permainan.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto

Namun begitu, Fajar/Rian langsung menyadari hal tersebut dan mengontrol jalannya laga. Alhasil pada interval gim pertama, juara All England 2024 itu unggul 11-7.

Dominasi Fajar/Rian terus berlanjut setelah interval. Arah pukulan yang baik membuat ganda Lu/Yang sering kerepotan. Gim kedua akhirnya ditutup Fajar/Rian dengan skor 21-17.

Memasuki gim kedua, laga kembali berjalan sengit. Fajar/Rian masih banyak melakukan kesalahan sendiri di awal gim kedua yang cukup menguntungkan. Namun, setelah imbang 8-8, Fajar/Rian kembali unggul 11-8.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/40/3026975/badminton-asia-junior-championships-2024-mutiara-ayu-puspitasari-optimis-indonesia-bisa-juara-grup-jutkBo03Ae.jpg
Badminton Asia Junior Championships 2024: Mutiara Ayu Puspitasari Optimis Indonesia Bisa Juara Grup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/40/2997167/momen-power-smash-jonatan-christie-sukses-permalukan-pebulutangkis-li-shifeng-hingga-pelatih-china-emosi-k4ZARoJ6bW.jpg
Momen Power Smash Jonatan Christie Sukses Permalukan Pebulutangkis Li Shifeng hingga Pelatih China Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/40/2996679/update-ranking-bwf-usai-badminton-asia-championships-2024-melejit-ke-peringkat-3-jonatan-christie-jadi-tunggal-putra-pertama-indonesia-viRoUHWs8K.jpg
Update Ranking BWF Usai Badminton Asia Championships 2024: Melejit ke Peringkat 3, Jonatan Christie Jadi Tunggal Putra Pertama Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/40/2996071/jonatan-christie-ungkap-kunci-kemenangan-atas-li-shi-feng-di-final-badminton-asia-championships-2024-nwyCFQ4MZm.jpg
Jonatan Christie Ungkap Kunci Kemenangan atas Li Shi Feng di Final Badminton Asia Championships 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/40/2995946/cerita-jonatan-christie-rasanya-bungkam-li-shi-feng-di-publik-china-pada-final-badminton-asia-championships-2024-angker-mirip-penonton-indonesia-fPYYZdcSET.jpg
Cerita Jonatan Christie Rasanya Bungkam Li Shi Feng di Publik China pada Final Badminton Asia Championships 2024: Angker Mirip Penonton Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/40/2995947/juara-badminton-asia-championships-2024-jonatan-christie-tidak-sangka-juara-lagi-setelah-all-england-2024-i2Cs76PC0C.jpg
Juara Badminton Asia Championships 2024, Jonatan Christie Tidak Sangka Juara Lagi Setelah All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement