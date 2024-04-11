Hasil 16 Besar Badminton Asia Championships 2024: Gregoria Mariska dan Anthony Ginting Tembus Perempatfinal

NINGBO – Gregoria Mariska Tunjung dan Anthony Sinisuka Ginting sukses mengamankan tiket ke perempatfinal Badminton Asia Championships 2024 (BAC 2024). Keduanya mampu menundukkan lawan masing-masing di 16 besar BAC 2024.

Berlangsung di Ningbo Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Kamis (11/4/2024) sore WIB, Gregoria mengalahkan Pai Yu Po 21-19 dan 21-16. Sementara itu, Anthony Ginting menyisihkan Somi Romdhani 21-9 dan 21-10.

Pada awal gim pertama, Gregoria kesulitan mengembangkan permainannya. Ia banyak melakukan kesalahan sendiri yang justru merugikannya.

Alhasil pada interval gim pertama, ia pun tertinggal 7-11 dari Pai. Namun, selepas interval, Gregoria mencoba bangkit. Ia berhasil mengejar dan menyamakan kedudukan menjadi 12-12. Setelah itu, laga berjalan sengit.

Baik Gregoria maupun Pai tak jarang mendapat poin karena keuntungan lawan melakukan kesalahan sendiri. Namun, dengan ketenangan, Gregoria akhirnya menutup gim pertama dengan kemenangan 21-19.

Memasuki gim kedua, Gregoria mulai menunjukkan permainan terbaiknya. Meski masih kerap melakukan kesalahan sendiri, tapi pada interval gim kedua ia unggul 11-9. Setelah interval, Gregoria mencoba mengontrol permainan.

Kini giliran Pai yang banyak melakukan kesalahan sendiri dan memberi keuntungan untuk Gregoria. Akhirnya kemenangan pun didapat Gregoria setelah menutup gim kedua dengan skor 21-16.

Pada babak perempatfinal, Gregoria sudah ditunggu lawan tangguh yakni Chen Yu Fei. Wakil asal China itu melaju ke babak delapan besar usai mengalahkan Sim Yu-jin dari Korea Selatan dengan skor 21-9 dan 21-12.