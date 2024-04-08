Kisah Pilu Pramudya Kusumawardana, Pebulutangkis Indonesia Ini Nyaris menyerah Main Bulutangkis Karena Tak Punya Biaya

Pramudya Kusumawardana pernah nyaris tinggalkan bulu tangkis karena merasa tak berprestasi dan biaya. (Foto: Instagram/pramudyaaa13)

KISAH pilu Pramudya Kusumawardana, pebulutangkis Indonesia yang nyaris menyerah bermain bulu tangkis karena tak punya biaya. Momen itu terjadi di awal karier bulu tangkis Pramudya.

Menurut pemaparan Pramudya, dulunya ada bayaran ketika berada di klub bulu tangkis PB Exist. Saat pindah ke PB Djarum juga ada biaya yang harus ia keluarkan.

Pramudya muda saat itu berpikir untuk menyudahi kariernya saja karena biaya yang besar untuk tetap berada di salah satu klub bulu tangkis besar di Indonesia tersebut. Apalagi, Pramudaya pada saat itu pun merasa terpuruk karena tak kunjung berprestasi.

Pramudya lantas berpikir karena mumpung belum terjun terlalu jauh di dunia bulu tangkis dan usianya yang masih muda, maka mundur dari dunia bulu tangkis dirasanya bisa menjadi solusi. Bayaran yang besar pun menambah keinginan Pramudya untuk benar-benar meninggalkan bulu tangkis.

Beruntung, ayah Pramudya, Slamet Riyanto rela membayar segala biaya selama di PB Exist maupun PB Djarum. Dari sana, Pramudya pun tersentuh dan jelas tak mau menyia-nyiakan perjuangan orangtuanya.

“Saya coba terusin, tapi tidak tembus-tembus juga juara. Lalu saya berpikir ‘sudahlah, mau berhenti saja, sekolah saja mumpung belum terlambat,” cerita Pramudya, dikutip dari akun Youtube, Kabizza Fest Kota Sukabumi, Senin (8/4/2024).