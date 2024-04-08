Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pilu Pramudya Kusumawardana, Pebulutangkis Indonesia Ini Nyaris menyerah Main Bulutangkis Karena Tak Punya Biaya

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 08 April 2024 |15:27 WIB
Kisah Pilu Pramudya Kusumawardana, Pebulutangkis Indonesia Ini Nyaris menyerah Main Bulutangkis Karena Tak Punya Biaya
Pramudya Kusumawardana pernah nyaris tinggalkan bulu tangkis karena merasa tak berprestasi dan biaya. (Foto: Instagram/pramudyaaa13)
A
A
A

KISAH pilu Pramudya Kusumawardana, pebulutangkis Indonesia yang nyaris menyerah bermain bulu tangkis karena tak punya biaya. Momen itu terjadi di awal karier bulu tangkis Pramudya.

Menurut pemaparan Pramudya, dulunya ada bayaran ketika berada di klub bulu tangkis PB Exist. Saat pindah ke PB Djarum juga ada biaya yang harus ia keluarkan.

Pramudya muda saat itu berpikir untuk menyudahi kariernya saja karena biaya yang besar untuk tetap berada di salah satu klub bulu tangkis besar di Indonesia tersebut. Apalagi, Pramudaya pada saat itu pun merasa terpuruk karena tak kunjung berprestasi.

Pramudya lantas berpikir karena mumpung belum terjun terlalu jauh di dunia bulu tangkis dan usianya yang masih muda, maka mundur dari dunia bulu tangkis dirasanya bisa menjadi solusi. Bayaran yang besar pun menambah keinginan Pramudya untuk benar-benar meninggalkan bulu tangkis.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

Beruntung, ayah Pramudya, Slamet Riyanto rela membayar segala biaya selama di PB Exist maupun PB Djarum. Dari sana, Pramudya pun tersentuh dan jelas tak mau menyia-nyiakan perjuangan orangtuanya.

“Saya coba terusin, tapi tidak tembus-tembus juga juara. Lalu saya berpikir ‘sudahlah, mau berhenti saja, sekolah saja mumpung belum terlambat,” cerita Pramudya, dikutip dari akun Youtube, Kabizza Fest Kota Sukabumi, Senin (8/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/40/3177609/pebulu_tangkis_indonesia-CFUt_large.jpg
Reaksi PBSI Usai 4 Pebulu Tangkis Sekaligus Resmi Keluar dari Pelatnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/40/3177593/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-5x1o_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Resmi Keluar Pelatnas PBSI, Ada Yeremia Rambitan hingga Pitha Mentari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/40/3177490/pasangan_baru_akan_mewarnai_turnamen_indonesia_international_challenge_i_2025-9T7R_large.jpg
Indonesia International Challenge I 2025, Tuan Rumah Turunkan Banyak Pasangan Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176745/loh_kean_yew_dan_viktor_axelsen-nJ2K_large.jpg
Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Pebulu Tangkis yang Pernah Berguru di Padepokan Dubai Viktor Axelsen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176563/mathias_christiansen_bersama_alexandra_boje-vFnK_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Asal Denmark Mathias Christiansen, Ternyata Fasih Berbahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/40/3176110/simak_kisah_lucu_huang_yaqiong_yang_ketahuan_pacaran_dengan_sesama_pebulu_tangkis_gara_gara_calon_mertua-gGdo_large.jpg
Kisah Lucu Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Berusaha Tutupi Hubungan Asmara Malah Dibocorkan Calon Mertua
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement