Livio Suppo: Marc Marquez Hanya Perlu Waktu untuk Buktikan Diri di Ducati

MARC Marquez disebut hanya membutuhkan waktu untuk membuktikan diri bersama Ducati. Pendapat tersebut disampaikan mantan manajer Repsol Honda, Livio Suppo.

Marc Marquez perlahan sudah kembali menemukan performa terbaiknya bersama Gresini Racing. Pasalnya, ia mampu menunjukkan penampilan bagus di dua seri awal MotoGP musim ini.

Pembalap asal Spanyol itu sempat finis keempat di Qatar dan mendapatkan podium kedua di sprint race Portugal. Kini, Marc Marquez sedang menempati posisi keenam di klasemen sementara dengan 27 poin.

Sementara Livio Suppo mengatakan Marc Marquez merupakan salah satu pembalap terhebat dan memiliki motor baru yang lebih kompetitif serta sedang membela Gresini Racing. Ia juga menyebut Marc Marquez hanya membutuhkan waktu untuk bisa menunjukkan performa terbaiknya bersama tim satelit Ducati.

"Dia (Marc Marquez) bukan anak yang sama seperti beberapa tahun lalu, dia memiliki motor baru dan dia juga telah mengganti bos timnya. Kami harus memberinya waktu, tapi dia bekerja dengan sangat baik," kata Livio Suppo dikutip dari Motosan, Senin (8/4/2024).

Livio Suppo pun memiliki harapan besar kepada Marc Marquez untuk tampil di MotoGP Amerika Serikat 2024. Menurutnya Marc Marquez bisa mendapatkan kemenangan, jika mampu beradaptasi dengan baik di Circuit of the Americas (COTA).