Jelang Race F1 GP Jepang 2024, Lewis Hamilton Soroti Performa Mobil Mercedes

PEMBALAP Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, soroti performa mobil balapnya jelang balapan utama F1 GP Jepang 2024. Dia menilai masih ada kekurangan di mobil balap Mercedes.

Hamilton menilai Mercedes masih belum bisa meningkatkan kecepatan seperti tahun lalu. Namun, Lewis Hamilton menilai performa Mercedes jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu.

Meski begitu, Hamilton masih banyak yang harus dibenahi. Dia tentu saja berharap Mercedes segera membenahi masalah itu demi meningkatkan kinerjanya di F1 2024.

“Tahun lalu defisit kami lebih dari satu detik, sekarang kami masih kehilangan tujuh detik,” kata Lewis Hamilton, dikutip dari Speedweek, Minggu (7/4/2024).

“Jadi, sudah lebih baik, tapi kami masih harus menemukan banyak performa,” lanjutnya.