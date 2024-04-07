Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: LA Lakers dan Denver Nuggets Petik Hasil Positif

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Minggu (7/4/2024) menyajikan empat laga yang sangat menarik. Seperti halnya kemenangan yang sama-sama diraih oleh Los Angeles (LA) Lakers dan Denver Nuggets atas lawan mereka masing-masing.

Pertama mari bahas kemenangan Lakers atas lawannya, Cleveland Cavaliers. LA Lakers menjamu Cavaliers di Crypto.com Arena. Main di hadapan publiknya sendiri, tim polesan Darvin Ham itu meraih hasil manis dengan kemenangan telak 116-97 atas tamunya.

Empat pemain LA Lakers memiliki peran penting dalam laga tersebut. LeBron James mengemas 24 poin, Anthony Davis 22 poin, D’Angelo Russell 28 poin, dan Taurean Prince mengemas 18 poin.

Hasil ini sekaligus mencatatkan LA Lakers mengemas empat hasil kemenangan beruntun. Saat ini, LeBron James dan kolega tengah berada di posisi delapan klasemen wilayah barat.

Kemudian ada laga lain yang tak kalah menarik. Pertandingan tersebut yakni Denver Nuggets kontra Atlanta Hawks.

Nuggets tampil ciamik saat menjamu Hawks di Arena Pepsi Center. Bagaimana tidak? Tim polesan Michael Malone itu mencatat kemenangan telak 142-110 atas tamunya.