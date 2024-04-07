Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: LA Lakers dan Denver Nuggets Petik Hasil Positif

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 07 April 2024 |15:45 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: LA Lakers dan Denver Nuggets Petik Hasil Positif
Denver Nuggets menang atas Atlanta Hawks di laga lanjutan NBA 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL NBA 2023-2024 hari ini, Minggu (7/4/2024) menyajikan empat laga yang sangat menarik. Seperti halnya kemenangan yang sama-sama diraih oleh Los Angeles (LA) Lakers dan Denver Nuggets atas lawan mereka masing-masing.

Pertama mari bahas kemenangan Lakers atas lawannya, Cleveland Cavaliers. LA Lakers menjamu Cavaliers di Crypto.com Arena. Main di hadapan publiknya sendiri, tim polesan Darvin Ham itu meraih hasil manis dengan kemenangan telak 116-97 atas tamunya.

Empat pemain LA Lakers memiliki peran penting dalam laga tersebut. LeBron James mengemas 24 poin, Anthony Davis 22 poin, D’Angelo Russell 28 poin, dan Taurean Prince mengemas 18 poin.

Hasil ini sekaligus mencatatkan LA Lakers mengemas empat hasil kemenangan beruntun. Saat ini, LeBron James dan kolega tengah berada di posisi delapan klasemen wilayah barat.

LA Lakers vs Cleveland Cavaliers

Kemudian ada laga lain yang tak kalah menarik. Pertandingan tersebut yakni Denver Nuggets kontra Atlanta Hawks.

Nuggets tampil ciamik saat menjamu Hawks di Arena Pepsi Center. Bagaimana tidak? Tim polesan Michael Malone itu mencatat kemenangan telak 142-110 atas tamunya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/36/3023359/dallas-mavericks-gagal-juara-nba-2023-2024-begini-reaksi-legawa-kyrie-irving-dan-luca-doncic-VSLP8ziy0z.jpg
Dallas Mavericks Gagal Juara NBA 2023-2024, Begini Reaksi Legawa Kyrie Irving dan Luca Doncic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022838/boston-celtics-juara-jaylen-brown-jadi-mvp-nba-finals-2023-2024-c2AmCWmU95.JPG
Boston Celtics Juara, Jaylen Brown Jadi MVP NBA Finals 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022815/bawa-boston-celtics-juara-musim-2023-2024-al-horford-catatkan-pertandingan-playoff-terbanyak-untuk-gelar-nba-pertama-7IyM59071k.JPG
Bawa Boston Celtics Juara Musim 2023-2024, Al Horford Catatkan Pertandingan Playoff Terbanyak untuk Gelar NBA Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/36/3022746/breaking-news-boston-celtics-juaranba-2023-2024-usai-kalahkan-dallas-mavericks-di-game-5-t4bScP5ncK.JPG
Breaking News: Boston Celtics Juara NBA 2023-2024 Usai Kalahkan Dallas Mavericks di Final Game 5
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021909/nba-indonesia-gelar-nobar-gim-keempat-final-nba-2023-2024-bersama-komunitas-pencinta-basket-twsJmWcid3.jpg
NBA Indonesia Gelar Nobar Gim Keempat Final NBA 2023-2024 Bersama Komunitas Pencinta Basket
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/36/3021868/hasil-final-nba-2023-2024-dallas-maverick-menang-boston-celtics-tunda-gelar-juara-YZSRvkvIfo.JPG
Hasil Final NBA 2023-2024: Dallas Maverick Menang, Boston Celtics Tunda Gelar Juara
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement