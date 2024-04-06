Advertisement
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics Menang Tipis atas Sacramento Kings, Milwaukee Bucks Dikalahkan Toronto Raptors

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |13:12 WIB
Hasil NBA 2023-2024 Hari Ini: Boston Celtics Menang Tipis atas Sacramento Kings, Milwaukee Bucks Dikalahkan Toronto Raptors
Boston Celtics mengalahkan Sacramento Kings di NBA 2023-2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

SEJUMLAH pertandingan lanjutan NBA 2023-2024 telah rampung digelar hari ini, Sabtu (6/4/2024). Banyak laga seru yang tersaji, salah satunya pertemuan antara tim wilayah timur dan barat yakni Boston Celtics versus Sacramento Kings.

Menjamu Kings di Arena TD Garden, Celtics dibuat cukup kerepotan. Pasalnya, Kings benar-benar memberikan perlawanan sengit kepada Jayson Tatum dan kolega dalam laga tersebut.

Namun upaya Kings harus sirna. Pasalnya, Celtics meraih kemenangan sangat tipis atas tamunya itu dengan skor 101-100. Dalam laga tersebut, Kristaps Porzingis sukses cetak double-double untuk Celtics dengan catatan 20 poin dan 11 rebound.

Kemenangan ini sekaligus membuat Celtics belum terkalahkan di empat pertandingan terakhirnya. Tim polesan Joe Mazzulla ini juga kian nyaman di puncak klasemen sementara wilayah timur.

Sementara itu, Milwaukee Bucks tak mampu mengikuti jejak Celtics. Bucks harus dibuat malu dengan menelan kekalahan 111-117 saat menjamu Toronto Raptors di Arena Fiserv Forum.

Hasil ini membuat Bucks menelan tiga kekalahan beruntun. Walau kalah dari Raptors, mereka saat ini masih menempati posisi dua klasemen sementara wilayah timur.

