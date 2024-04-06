Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tak Capai Target, Eng Hian Akui Apriyani/Fadia Salah Fokus di Turnamen Tur Eropa

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 06 April 2024 |09:37 WIB
Tak Capai Target, Eng Hian Akui Apriyani/Fadia Salah Fokus di Turnamen Tur Eropa
Pelatih ganda putri Indonesia, Eng Hian (Foto: Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih ganda putri Indonesia, Eng Hian, berbicara mengenai hasil kurang maksimal yang didapat pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, di turnamen tur Eropa lalu. Eng Hian mengakui anak didiknya itu salah dalam menentukan fokus hingga gagal mencapai target yang diharapkan.

Prifad -sebutan Apriyani/Fadia- memulai Tur Eropa dengan gugur di babak 16 besar French Open 2024. Kemudian, pada pekan berikutnya mereka tersingkir di babak yang sama dalam pagelaran All England 2024.

Pada turnamen terakhir di Swiss Open 2024, Apriyani/Fadia berhasil melangkah hingga ke semifinal. Namun, langkah mereka dihentikan kompatriot mereka, yakni Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto, yang kemudian keluar sebagai juara.

Dilihat dari segi hasil, pencapaian selama tiga turnamen tersebut jelas buruk bagi pasangan ranking sembilan dunia tersebut. Apalagi, tiga pasangan ganda putri Indonesia lainnya, Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Mayasari, Lanny/Ribka dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, masuk ke final secara berurutan dalam tiga pekan beruntun di Benua Biru dengan menghasilkan dua gelar juara.

Namun, Eng Hian menegaskan bahwa hasil pertandingan memang bukan sesuatu yang ditargetkan olehnya kepada Apriyani/Fadia. Dalam kesepakatan mereka, sang pelatih hanya ingin melihat sejauh mana Apriyani bisa berani bermain senormal mungkin karena peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu memang belum pulih sepenuhnya dari cedera kaki yang dideritanya sejak tahun lalu.

“Prifad evaluasinya dari awal keberangkatan target hasil bukan menjadi kesepakatan saya dan mereka, tapi lebih untuk kita melihat seberapa jauh keberanian Apri untuk bermain senormal mungkin di lapangan karena di latihan saya rasa pasti akan sangat berbeda dengan suasana di pertandingan,” kata Eng Hian kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/40/3175336/rionny_mainaky_mengaku_fokus_memoles_lima_pasangan_ganda_campuran_di_pelatnas_pbsi-Hcfg_large.jpg
Rionny Mainaky Fokus Tangani 5 Ganda Campuran PBSI, Bagaimana Rinov/Pitha?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/40/3167852/berikut_lima_pebulu_tangkis_yang_kariernya_makin_cemerlang_usai_keluar_dari_pelatnas_pbsi-zdbi_large.jpeg
5 Pebulu Tangkis yang Kariernya Makin Cemerlang Usai Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Legenda Ganda Putra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/40/3167605/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-ALUR_large.jpeg
Tampil Mengecewakan, Rinov/Pitha Ditarik Mundur dari 3 Turnamen Asia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/40/3152155/wakil_ketua_umum_pbsi_taufik_hidayat_mengultimatum_pelatih_dan_binpres_imbas_minimnya_prestasi_atlet_pelatnas-iVxe_large.jpeg
PBSI Ultimatum Pelatih dan Binpres Imbas Minimnya Prestasi Atlet Pelatnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/40/3149068/kepala_bidang_pembinaan_dan_prestasi_pbsi_eng_hian_tidak_hanya_mengancam_pemain-UOvP_large.jpeg
Tak Hanya Pemain, Pelatih di PBSI juga Terancam jika Tak Penuhi Target Tahun Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/40/3144527/pbsi_angkat_bicara_soal_bulu_tangkis_indonesia_minim_gelar_di_enam_bulan_pertama_2025-YaOB_large.jpeg
PBSI Angkat Bicara soal Bulu Tangkis Indonesia Minim Gelar di Semester Awal 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement