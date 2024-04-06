Tak Capai Target, Eng Hian Akui Apriyani/Fadia Salah Fokus di Turnamen Tur Eropa

JAKARTA – Pelatih ganda putri Indonesia, Eng Hian, berbicara mengenai hasil kurang maksimal yang didapat pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti, di turnamen tur Eropa lalu. Eng Hian mengakui anak didiknya itu salah dalam menentukan fokus hingga gagal mencapai target yang diharapkan.

Prifad -sebutan Apriyani/Fadia- memulai Tur Eropa dengan gugur di babak 16 besar French Open 2024. Kemudian, pada pekan berikutnya mereka tersingkir di babak yang sama dalam pagelaran All England 2024.

Pada turnamen terakhir di Swiss Open 2024, Apriyani/Fadia berhasil melangkah hingga ke semifinal. Namun, langkah mereka dihentikan kompatriot mereka, yakni Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto, yang kemudian keluar sebagai juara.

Dilihat dari segi hasil, pencapaian selama tiga turnamen tersebut jelas buruk bagi pasangan ranking sembilan dunia tersebut. Apalagi, tiga pasangan ganda putri Indonesia lainnya, Rachel Allessya Rose/Meilysa Trias Mayasari, Lanny/Ribka dan Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi, masuk ke final secara berurutan dalam tiga pekan beruntun di Benua Biru dengan menghasilkan dua gelar juara.

Namun, Eng Hian menegaskan bahwa hasil pertandingan memang bukan sesuatu yang ditargetkan olehnya kepada Apriyani/Fadia. Dalam kesepakatan mereka, sang pelatih hanya ingin melihat sejauh mana Apriyani bisa berani bermain senormal mungkin karena peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu memang belum pulih sepenuhnya dari cedera kaki yang dideritanya sejak tahun lalu.

“Prifad evaluasinya dari awal keberangkatan target hasil bukan menjadi kesepakatan saya dan mereka, tapi lebih untuk kita melihat seberapa jauh keberanian Apri untuk bermain senormal mungkin di lapangan karena di latihan saya rasa pasti akan sangat berbeda dengan suasana di pertandingan,” kata Eng Hian kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu, 3 Maret 2024.