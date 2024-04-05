Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulutangkis Indonesia yang Kini Persembahkan Banyak Gelar Buat Australia

KISAH Pramudya Kusumawardana, pebulutangkis Indonesia yang kini sudah persembahkan banyak gelar untuk Australia akan diulas oleh Okezone di artikel ini. Mantan atlet ganda putra Pelatnas Indonesia, Pramudya Kusumawardana secara resmi mengganti bendera di dadanya dari merah putih menjadi Australia.

Hal itu bahkan sudah dikonfirmasi oleh BWF di mana statusnya saat ini telah menjadi atlet negeri Kanguru.

Seperti diketahui, eks tandem Yeremia Rambitan itu memutuskan mundur dari Pelatnas pada Desember 2023 lalu. Ia mengungkapkan jika dirinya mundur karena ingin melanjutkan pendidikan di Australia.

Namun secara mengejutkan, selang beberapa waktu ia justru secara resmi diumumkan sebagai atlet dari Australia. Itu berarti, ada kemungkinan jika ganda putra yang akrab disapa Pram itu sudah merencanakan perpindahannya sejak jauh hari.

Selama menjadi atlet bulutangkis Indonesia sendiri, Pram bukanlah seorang atlet tanpa prestasi. Selama bertandem dengan Yeremia Rambitan, Pram telah meraih banyak prestasi di level internasional

Diantaranya adalah menjadi juara Belgium International 2021, Spain Masters 2021, Kejuaraan Asia 2022, hingga SEA Games 2023. Bahkan di SEA Games 2023 ia mempersembahkan 2 medali emas sekaligus, yakni di nomor beregu dan juga perorangan.

Namun sejak 2022, Yeremia yang mengalami cedera parah membuat Pram sempat luntang-lantung berganti pasangan. Sempat comeback di SEA Games 2023, pasangan berjuluk Prayer ini gagal mempertahankan konsistensinya.