Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulutangkis Indonesia yang Kini Persembahkan Banyak Gelar Buat Australia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |22:00 WIB
Kisah Pramudya Kusumawardana, Pebulutangkis Indonesia yang Kini Persembahkan Banyak Gelar Buat Australia
Pramudya Kusumawardana kini bermain membela Australia. (Foto: Instagram/pramudyaaa13)
A
A
A

KISAH Pramudya Kusumawardana, pebulutangkis Indonesia yang kini sudah persembahkan banyak gelar untuk Australia akan diulas oleh Okezone di artikel ini. Mantan atlet ganda putra Pelatnas Indonesia, Pramudya Kusumawardana secara resmi mengganti bendera di dadanya dari merah putih menjadi Australia.

Hal itu bahkan sudah dikonfirmasi oleh BWF di mana statusnya saat ini telah menjadi atlet negeri Kanguru.

Seperti diketahui, eks tandem Yeremia Rambitan itu memutuskan mundur dari Pelatnas pada Desember 2023 lalu. Ia mengungkapkan jika dirinya mundur karena ingin melanjutkan pendidikan di Australia.

Namun secara mengejutkan, selang beberapa waktu ia justru secara resmi diumumkan sebagai atlet dari Australia. Itu berarti, ada kemungkinan jika ganda putra yang akrab disapa Pram itu sudah merencanakan perpindahannya sejak jauh hari.

Pramudya Kusumawardana

Selama menjadi atlet bulutangkis Indonesia sendiri, Pram bukanlah seorang atlet tanpa prestasi. Selama bertandem dengan Yeremia Rambitan, Pram telah meraih banyak prestasi di level internasional

Diantaranya adalah menjadi juara Belgium International 2021, Spain Masters 2021, Kejuaraan Asia 2022, hingga SEA Games 2023. Bahkan di SEA Games 2023 ia mempersembahkan 2 medali emas sekaligus, yakni di nomor beregu dan juga perorangan.

Namun sejak 2022, Yeremia yang mengalami cedera parah membuat Pram sempat luntang-lantung berganti pasangan. Sempat comeback di SEA Games 2023, pasangan berjuluk Prayer ini gagal mempertahankan konsistensinya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176745/loh_kean_yew_dan_viktor_axelsen-nJ2K_large.jpg
Kisah Bocah Ajaib Singapura Loh Kean Yew, Pebulu Tangkis yang Pernah Berguru di Padepokan Dubai Viktor Axelsen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/40/3176563/mathias_christiansen_bersama_alexandra_boje-vFnK_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Asal Denmark Mathias Christiansen, Ternyata Fasih Berbahasa Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/40/3176110/simak_kisah_lucu_huang_yaqiong_yang_ketahuan_pacaran_dengan_sesama_pebulu_tangkis_gara_gara_calon_mertua-gGdo_large.jpg
Kisah Lucu Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong, Berusaha Tutupi Hubungan Asmara Malah Dibocorkan Calon Mertua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175865/berikut_tiga_pebulu_tangkis_yang_pernah_berlatih_di_padepokan_dubai_milik_viktor_axelsen-AmWG_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Pernah Berlatih di Padepokan Dubai Milik Viktor Axelsen, Nomor 1 Loh Kean Yew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/40/3175787/lee_zii_jia-8iuV_large.jpg
Kisah Sedih Lee Zii Jia, Peraih Medali Olimpiade yang Cedera Berkepanjangan hingga Harus Mundur di 3 Ajang Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/40/3175719/simak_kisah_pebulu_tangkis_cantik_huang_yaqiong_yang_berjuang_melawan-AbtY_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Cantik Huang Yaqiong, Berjuang Lawan Homesick saat Kecil hingga Pensiun di Puncak Karier
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement