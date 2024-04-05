Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Badminton Asia Championships 2024: Ribka Sugiarto Punya Cerita Lucu Jelang Hadapi Unggulan Pertama Ganda Putri

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Jum'at, 05 April 2024 |00:04 WIB
Badminton Asia Championships 2024: Ribka Sugiarto Punya Cerita Lucu Jelang Hadapi Unggulan Pertama Ganda Putri
Ribka/Lanny akan menghadapi Chen/Jia di babak pertama Badminton Asia Championships 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Ganda putri Indonesia, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto, langsung menghadapi unggulan pertama di Badminton Asia Championships (BAC) 2024. Hal ini jelas kurang menguntungkan bagi pasangan yang baru menjadi juara di Swiss Open 2024 pekan lalu tersebut.

Berdasarkan hasil undian, Lanny/Ribka akan menantang Chen Qing Chen/Jia Yi Fan asal China di babak 32 besar. Meski demikian, ini sekaligus menjadi ajang pembuktian bagi Lanny/Ribka untuk bersaing di level atas.

Namun, di balik hasil undian ini Ribka menyimpan cerita lucu. Ternyata, sebelum drawing keluar, ia sempat bercerita kepada sang kekasih yakni Muhammad Rian Ardianto dan berharap bisa bertemu Chen/Jia.

"Sebelumnya tuh saya ada ngomong ke mas Jom -sapaan akrab Rian- 'kayaknya di BAC pengen nyoba nih saya sama Lanny kan dari kemarin main udah enak, kita tuh levelnya di mana sih'," kata Ribka saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu 3 April 2024.

"Nah saya ngomong nyeplos aja gitu pengen lawan Chen/Jia, pengen coba gitu. Abis itu kata dia (Rian) 'iya ya' karena pengen coba aja gitu sampai mana kita, karena terakhir ketemu tuh jauh banget kan," lanjut Ribka dengan nada bercanda.

Namun, tanpa diduga keinginan Ribka langsung terkabul. Bahkan pertemuan mereka akan terjadi lebih cepat dan langsung di babak pertama.

Halaman:
1 2
