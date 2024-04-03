Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bidik Tiket Olimpiade Paris, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Siap Kerja Keras di Badminton Asia Championships 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |19:19 WIB
Bidik Tiket Olimpiade Paris, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Siap Kerja Keras di Badminton Asia Championships 2024
Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri siap berjuang keras di Badminton Asia Championships 2024 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)
A
A
A

JAKARTA - Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri optimistis menatap Badminton Asia Championships 2024 (BAC 2024) yang berlangsung di Ningbo, China, pada 9-14 April. Mereka bertekad mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024 kendati juga bersikap realistis.

Bagas/Fikri masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 menyusul sang senior, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Namun, mereka harus bersaing ketat dengan wakil China, Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi, untuk memperebutkan tiket terakhir dari sektor ganda putra

Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri

Saat ini, Bakri tertinggal sekira 2.400 poin dari Liu/Ou yang duduk di zona aman, yakni peringkat delapan. Seperti diketahui, untuk bisa mengirim dua wakil dari sektor ganda ke Paris 2024, kedua pasangan harus berada di peringkat delapan besar klasemen kualifikasi Race to Olympic 2024.

Nah, BAC 2024 menjadi kesempatan terakhir bagi Bagas/Fikri untuk bisa lolos ke Paris 2024 sebelum babak kualifikasi ditutup pada akhir April ini. Namun syaratnya, minimal mereka harus bisa mencapai semifinal dan wajib melangkah lebih jauh dari Liu/Ou.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pasangan ranking sembilan dunia itu pun mempersiapkan diri dengan baik. Mereka berharap bisa meraih hasil yang diinginkan di BAC 2024.

“Persiapan alhamdulillah baik, lancar, semoga nanti tinggal tunggu hasilnya saja. Semoga memuaskan,” kata Fikri kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu (3/4/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/40/3026975/badminton-asia-junior-championships-2024-mutiara-ayu-puspitasari-optimis-indonesia-bisa-juara-grup-jutkBo03Ae.jpg
Badminton Asia Junior Championships 2024: Mutiara Ayu Puspitasari Optimis Indonesia Bisa Juara Grup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/40/2997167/momen-power-smash-jonatan-christie-sukses-permalukan-pebulutangkis-li-shifeng-hingga-pelatih-china-emosi-k4ZARoJ6bW.jpg
Momen Power Smash Jonatan Christie Sukses Permalukan Pebulutangkis Li Shifeng hingga Pelatih China Emosi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/40/2996679/update-ranking-bwf-usai-badminton-asia-championships-2024-melejit-ke-peringkat-3-jonatan-christie-jadi-tunggal-putra-pertama-indonesia-viRoUHWs8K.jpg
Update Ranking BWF Usai Badminton Asia Championships 2024: Melejit ke Peringkat 3, Jonatan Christie Jadi Tunggal Putra Pertama Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/40/2996071/jonatan-christie-ungkap-kunci-kemenangan-atas-li-shi-feng-di-final-badminton-asia-championships-2024-nwyCFQ4MZm.jpg
Jonatan Christie Ungkap Kunci Kemenangan atas Li Shi Feng di Final Badminton Asia Championships 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/40/2995946/cerita-jonatan-christie-rasanya-bungkam-li-shi-feng-di-publik-china-pada-final-badminton-asia-championships-2024-angker-mirip-penonton-indonesia-fPYYZdcSET.jpg
Cerita Jonatan Christie Rasanya Bungkam Li Shi Feng di Publik China pada Final Badminton Asia Championships 2024: Angker Mirip Penonton Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/14/40/2995947/juara-badminton-asia-championships-2024-jonatan-christie-tidak-sangka-juara-lagi-setelah-all-england-2024-i2Cs76PC0C.jpg
Juara Badminton Asia Championships 2024, Jonatan Christie Tidak Sangka Juara Lagi Setelah All England 2024
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement