Bidik Tiket Olimpiade Paris, Bagas Maulana/Shohibul Fikri Siap Kerja Keras di Badminton Asia Championships 2024

JAKARTA - Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri optimistis menatap Badminton Asia Championships 2024 (BAC 2024) yang berlangsung di Ningbo, China, pada 9-14 April. Mereka bertekad mengamankan tiket ke Olimpiade Paris 2024 kendati juga bersikap realistis.

Bagas/Fikri masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 menyusul sang senior, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Namun, mereka harus bersaing ketat dengan wakil China, Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi, untuk memperebutkan tiket terakhir dari sektor ganda putra

Saat ini, Bakri tertinggal sekira 2.400 poin dari Liu/Ou yang duduk di zona aman, yakni peringkat delapan. Seperti diketahui, untuk bisa mengirim dua wakil dari sektor ganda ke Paris 2024, kedua pasangan harus berada di peringkat delapan besar klasemen kualifikasi Race to Olympic 2024.

Nah, BAC 2024 menjadi kesempatan terakhir bagi Bagas/Fikri untuk bisa lolos ke Paris 2024 sebelum babak kualifikasi ditutup pada akhir April ini. Namun syaratnya, minimal mereka harus bisa mencapai semifinal dan wajib melangkah lebih jauh dari Liu/Ou.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pasangan ranking sembilan dunia itu pun mempersiapkan diri dengan baik. Mereka berharap bisa meraih hasil yang diinginkan di BAC 2024.

“Persiapan alhamdulillah baik, lancar, semoga nanti tinggal tunggu hasilnya saja. Semoga memuaskan,” kata Fikri kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia (MPI), saat ditemui di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta, Rabu (3/4/2024).