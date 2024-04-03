Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Update Ranking Race to Olympic Usai Spain Masters 2024: Juara, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Dapat Tambahan Poin!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 03 April 2024 |03:13 WIB
Update Ranking Race to Olympic Usai Spain Masters 2024: Juara, Rinov Rivaldy/Pitha Mentari Dapat Tambahan Poin!
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari juara Spain Masters 2024. (Foto: Humas PBSI)
A
A
A

UPDATE ranking race to Olympic usai Spain Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, sendiri sukses mendapat tambahan poin setelah menjadi juara Spain Masters 2024.

FEDERASI Bulutangkis Dunia (BWF) telah merilis perbaruan peringkat kualifikasi menuju Olimpiade Paris 2024 alias Race to Olympic (RTO) 2024 pada Selasa 2 April 2024.

Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari

Untuk diketahui, total peserta tunggal putra dan putri di Paris 2024 masing-masing berjumlah 38 pemain. Sedangkan total peserta ganda putra, putri dan campuran masing-masing berjumlah 16 pasangan.

Namun, setiap negara maksimal hanya boleh mengirimkan dua wakilnya ke turnamen empat tahunan tersebut. Untuk sektor tunggal, setiap negara harus memiliki dua wakil di peringkat 16 besar race to Olympic agar bisa mengirim keduanya. Sedangkan di sektor ganda, setiap negara harus mempunyai dua wakil di peringkat delapan besar race to Olympic untuk bisa mengirim keduanya.

Rinov/Pitha saat ini menempati urutan ke-13 RTO 2024. Ganda campuran ranking 15 dunia itu posisinya masih terancam dalam perebutan tiket menuju Paris meski berhasil menjuarai Spain Masters 2024.

RiPith -sapaan akrab Rinov/Pitha- harus menjauh dari posisi 13. Sebab, posisi tersebut adalah ujung dari kuota ganda campuran di Olimpiade Paris 2024. Ranking 14 sampai dengan 16 akan diberikan kepada zona Oseania, Afrika, dan Amerika.

Halaman:
1 2
