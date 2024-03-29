Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bela Francesco Bagnaia atas Insiden dengan Marc Marquez di MotoGP Portugal 2024, Enea Bastianini: Menyalip Lebih Sulit Sekarang!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 29 Maret 2024 |05:35 WIB
Bela Francesco Bagnaia atas Insiden dengan Marc Marquez di MotoGP Portugal 2024, Enea Bastianini: Menyalip Lebih Sulit Sekarang!
Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini di MotoGP 2024. (Foto: Ducati)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Enea Bastianini, pasang badan untuk rekan setimnya, Francesco Bagnaia, atas insiden yang terjadi dengan Marc Marquez di MotoGP Portugal 2024. Dia menyebut insiden itu biasa terjadi dalam balapan karena sekarang menyalip menjadi begitu sulit dilakukan oleh seorang pembalap.

Alhasil, Bastianini menilai kontak antara pembalap pun akhirnya kerap terjadi kala hendak menyalip. Dalam kasus Marquez dan Bagnaia sendiri, Bastianini menilai bahwa sang rekan setimnya yang akrab disapa Pecco itu tak melihat jelas keberadaan pembalap di depannya.

Marc Marquez dan Francesco Bagnaia senggolan

“Saya melihatnya di akhir balapan, bagi saya itu seperti insiden balapan,” ujar Bastianini, dikutip dari Motosan, Jumat (29/3/2024).

“Pecco menempatkan dirinya ke belakang dan tidak bisa melihat di mana Marc berada saat itu,” lanjutnya.

“Sayangnya, di MotoGP saat ini, menyalip menjadi lebih sulit dan kontak sering terjadi, tapi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti apa yang terjadi,” jelas Bastianini.

Halaman:
1 2
