Jorge Lorenzo Bela Marc Marquez dan Sebut Francesco Bagnaia Bisa Hindari Kecelakaan di MotoGP Portugal 2024

JORGE Lorenzo memberikan komentar terkait insiden Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024 kemarin. Lorenzo membela The Baby Alien dan mengatakan Francesco Bagnaia seharusnya bisa menghindari insiden tersebut.

Senggolan antara Marquez dengan Bagnaia terjadi pada putaran 23 dari 25 di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, Portugal, Minggu 24 Maret 2024 malam WIB. Keduanya saat itu tengah memperebutkan posisi lima.

"Saya pikir Marc tidak bersalah. Seseorang ketika menyalip yang lain, tidak memiliki pandangan utuh akan apa yang terjadi. Justru, yang ada di belakang, dalam hal ini Bagnaia, bisa melihat keinginan Marquez kembali ke jalurnya," terang Lorenzo, mengutip dari Crash.

"Jadi, dalam situasi ini, Pecco adalah satu-satunya yang bisa menghindari insiden itu dengan membiarkan Marquez lewat di tikungan itu, untuk kembali menyalipnya lagi," urai pria asal Spanyol itu.

Namun di sisi lain, Lorenzo justru memuji keputusan steward yang tidak menjatuhkan hukuman kepada Bagnaia atau Marquez. Keputusan pengawas balapan ketika itu adalah senggolan terjadi karena racing incident.