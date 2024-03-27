Hasil Spain Masters 2024: Cuma Butuh 23 Menit, Jafar/Aisyah Singkirkan Pasangan Brasil di 32 Besar

HASIL Spain Masters 2024 akan diulas dalam artikel ini. Ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Aisyah Salsabila Putri Pranata, sukses melaju mulus ke babak 16 besar.

Kepastian itu didapat Jafar/Aisyah usai mengalahkan wakil Brasil, Davi Silva/Samia Lima. Bermain di Centro Deportivo Municipal Gallur, Rabu (27/3/2024) malam WIB, Jafar/Aisyah menang 2 gim langsung dengan skor 21-12 dan 21-16.

Jalannya Pertandingan

Jafar/Aisyah tampil apik pada awal gim pertama dan berhasil memimpin atas Silva/Lima dengan skor 5-1. Performa apik Jafar/Aisyah membuat lawannya kesulitan, sehingga mampu menjauhkan keunggulan menjadi 11-4 di interval gim pertama.

Sementara selepas interval, Jafar/Aisyah semakin sulit untuk dihentikan. Pasalnya, mereka sukses menjauhkan keunggulannya menjadi 18-8 atas Silva/Lima.

Meski Silva/Lima mampu menambah beberapa angka, Jafar/Aisyah mampu mempertahankan keunggulannya. Alhasil, Jafar/Aisyah sukses meraih kemenangan di gim pertama dengan skor 21-12.