Tak Mau Pembalap Ducati Tabrakan seperti Marc Marquez dengan Francesco Bagnaia Lagi, Claudio Domenicali: Mari Berhati-hati

PORTIMAO – CEO Ducati Corse, Claudio Domenicali tak mau menyalahkan siapapun atas insiden tabrakan dua pembalapnya, yakni Marc Marquez (Gresini Ducati) dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di MotoGP Portugal 2024. Hanya saja Domenicali mengingatkan para pembalap Ducati untuk berhati-hati agar ke depannya kecelakaan yang sama takkan terulang.

Sebuah kecelakaan yang melibatkan dua juara dunia MotoGP itu terjadi dalam balapan utama GP Portugal 2024, pada Minggu 24 Maret 2024. Marquez dan Bagnaia terjatuh di Tikungan 2 saat balapan tersisa tiga lap lagi.

Sebelumnya, The Baby Alien -julukan Marc- berhasil menyalip Bagnaia di Tikungan 1 dan naik ke posisi empat. Kemudian, sang juara bertahan langsung mencoba kembali merebut tempatnya lagi dengan masuk dari bagian dalam tikungan yang akhirnya justru membuat Marc menabraknya dari arah luar.

Insiden itu pun membuat Pecco -sapaan Bagnaia- gagal menyelesaikan balapan. Sedangkan Marquez, masih mampu melanjutkan balapan dan melewati garis finis di posisi 17.

Domenicali pun tak memungkiri bahwa insiden yang menimpa Marquez dan Bagnaia membuat pihak Ducati sedikit kesal di tengah kebahagiaan yang mereka rasakan. Sebab, di sisi lain Jorge Martin (Pramac Ducati) dan Enea Bastianini (Ducati Lenovo) berhasil mengamankan podium pertama dan kedua.

“Kami mendapat posisi pertama dan kedua dengan resmi Ducati, jadi saya senang. Tapi jelas ketika hal seperti yang terjadi antara Pecco dan Marc terjadi, kami semua sedikit kesal, tapi begitulah balapan,” kata Domenicali dilansir dari Motosan, Selasa (26/3/2024).