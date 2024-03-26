Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Emosi Disenggol Francesco Bagnaia, Marc Marquez: Padahal Cuma Perebutkan Posisi Ke-5!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 26 Maret 2024 |01:01 WIB
Emosi Disenggol Francesco Bagnaia, Marc Marquez: Padahal Cuma Perebutkan Posisi Ke-5!
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

PORTIMAO – Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez, menyebut senggolannya dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) di MotoGP Portugal 2024, pada Minggu 24 Maret 2024, sebagai hal yang wajar dalam balapan. Hanya saja, yang membuat Marquez emosi adalah Bagnaia terlalu emosi padahal mereka hanya memperebutkan posisi kelima.

Untuk yang belum tahu, Marquez dan Bagnaia memang saling bersenggolan ketika MotoGP Portugal 2024 yang digelar di Sirkuit Algarve, Portimao, tinggal menyisakan tiga lap lagi. Insiden itu membuat Bagnaia tak dapat melanjutkan balapan, sementara Marquez sempat mencoba berjuang kembali hingga finis di urutan ke-16.

Usai balapan seri kedua MotoGP 2024 tersebut, Marquez dan Bagnaia dipastikan terhindar dari hukuman. Namun, menurut Marquez insiden itu dapat terjadi karena kesalahan Bagnaia.

Marquez pun menilai agresif dalam balapan adalah hal yang normal. Hanya saja ia kesal dengan sikap agresif Bagnaia itu ditunjukkan ketika mereka berduel untuk posisi kelima.

Momen Marc Marquez senggolan dengan Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal 2024

Padahal finis di posisi kelima (dapat 11 poin) atau keenam (raih 10 poin) cuma beda satu poin saja yang dibawa pulang. Tapi nyatanya Bagnaia tetap ngotot sehingga keduanya kini gagal membawa pulang poin sama sekali.

Andai pun Bagnaia berhasil menyalip Marquez dalam perebutan posisi kelima itu, The Baby Alien –julukan Marquez– percaya diri bisa merebut peringkat kelima itu dari sang juara MotoGP 2023 tersebut. Sebab Marquez menyadari ban belakang Bagnaia sudah habis, sehingga dengan tiga lap tersisa, ia pun peraya diri bisa menyalip lagi.

Halaman:
1 2
