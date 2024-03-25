Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Gagal Finis di F1 GP Australia 2024, Lewis Hamilton: Awal Musim Terburuk yang Pernah Saya Alami!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 25 Maret 2024 |01:02 WIB
Gagal Finis di F1 GP Australia 2024, Lewis Hamilton: Awal Musim Terburuk yang Pernah Saya Alami!
Lewis Hamilton kala tampil di F1. (Foto: Reuters)
PEMBALAP Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, mengeluh usai gagal finis di F1 GP Australia 2024. Dia menyebut kondisinya ini menjadi yang terburuk yang pernah dialaminya.

Lewis Hamilton memang harus menelan pil pahit dalam balapan yang digelar di Sirkuit Melbourne, Australia, pada Minggu 24 Maret 2024 siang WIB itu. Dalam balapan itu sendiri, dia diketahui memulai balapan dari urutan ke-11.

Lewis Hamilton

Sayangnya, balapan Lewis Hamilton gagal berjalan mulus. Dia gagal menyelesaikan balapan karena mengalami masalah mesin. Masalah itu dialaminya di lap ke-15.

Mendapati hasil ini, Hamilton tentu saja merasa kecewa. Dia pun menyebut bahwa penampilannya di awal musim ini jadi yang terburuk sejauh ini di sepanjang kariernya.

Bagaimana tidak, dengan gagal finis di F1 GP Australia 2024, Hamilton baru mengemas 8 poin saja di F1 2024 ini. Poin itu didapat usai dirinya finis ketujuh dalam F1 GP Bahrain 2024 dan menyelesaikan balapan di urutan kesembilan dalam balapan F1 GP Arab Saudi 2024.

“Maksud saya, ini adalah awal musim terburuk yang pernah saya alami,” ujar Hamiltonm dikutip dari Crash, Senin (25/3/2024).

Halaman:
1 2
