Hasil Final Swiss Open 2024: Dikalahkan Carolina Marin, Gregoria Mariska Jadi Runner Up

BASEL – Gregoria Mariska Tunjung gagal merebut gelar juara di ajang Swiss Open 2024. Dia kalah dari tunggal putri andalan Spanyol, Carolina Marin di partai puncak.

Laga tersebut digelar di St. Jakobshalle, Basel, Swiss pada Minggu (24/3/2024) malam WIB. Marin berhasil menuntaskan pertarungan tiga gim melawan Gregoria dengan skor 21-19, 13-21, dan 22-20.

Jalannya Pertandingan

Gregoria tampil ciamik pada awal pertandingan di gim pertama. Pebulu tangkis asal Wonogiri, Jawa Tengah berhasil meredam permainan agresif yang diterapkan oleh Carolina Marin.

Permainan rapih dari Gregoria membuat Marin kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Dia tetap menjaga jarak tiga poin dari sang lawan hingga menjelang jeda interval gim pertama.

Pada jeda interval gim pertama, Gregoria akhirnya mampu unggul dengan skor 11-9. Selepas rehat, Marin mengubah strateginya. Tunggal putri ranking lima dunia itu kini lebih berhati-hati ketika melepaskan pukulan.

Skema ini berjalan dengan baik, Marin mampu membalikkan keadaan. Sayangnya, Gregoria tidak mampu mengejar ketertinggalan. Akhirnya, Marin mengunci gim pertama lewat kemenangan 21-19.