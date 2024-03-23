Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Portugal 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |20:08 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Portugal 2024
Link live streaming Sprint Race MotoGP Portugal 2024 bisa ditemukan di artikel ini (Foto: MotoGP)
A
A
A

PORTIMAO - Klik di sini! Ini link live streaming Sprint Race MotoGP Portugal 2024. Sesi tersebut akan digelar pada Sabtu (23/3/2024) pukul 22.00 WIB dan ditayangkan langsung via Vision+.

Kualifikasi MotoGP Portugal 2024 telah rampung digelar pada Sabtu sore. Enea Bastianini akan memulai balapan di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, dari posisi terdepan.

Enea Bastianini (Ducati Lenovo) start terdepan pada MotoGP Portugal 2024 (Foto: Twitter/@Bestia23)

Pembalap Ducati Lenovo itu akan ditemani Maverick Vinales dan Jorge Martin di baris depan. Sebagai jagoan sprint, Martinator tentu layak dijadikan kandidat pemenang sesi ini.

Sementara itu, juara dunia bertahan Francesco Bagnaia akan memulai sesi ini dari posisi empat. Rekan setim Bastianini itu hanya mampu menyelesaikan kualifikasi untuk posisi di baris kedua.

Marc Marquez akan memulai sesi ini dari urutan ke delapan. The Baby Alien gagal tampil impresif pada sesi kualifikasi lantaran sempat terjatuh di awal-awal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement