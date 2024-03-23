Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Portugal 2024

Link live streaming Sprint Race MotoGP Portugal 2024 bisa ditemukan di artikel ini (Foto: MotoGP)

PORTIMAO - Klik di sini! Ini link live streaming Sprint Race MotoGP Portugal 2024. Sesi tersebut akan digelar pada Sabtu (23/3/2024) pukul 22.00 WIB dan ditayangkan langsung via Vision+.

Kualifikasi MotoGP Portugal 2024 telah rampung digelar pada Sabtu sore. Enea Bastianini akan memulai balapan di Sirkuit Internasional Algarve, Portimao, dari posisi terdepan.

Pembalap Ducati Lenovo itu akan ditemani Maverick Vinales dan Jorge Martin di baris depan. Sebagai jagoan sprint, Martinator tentu layak dijadikan kandidat pemenang sesi ini.

Sementara itu, juara dunia bertahan Francesco Bagnaia akan memulai sesi ini dari posisi empat. Rekan setim Bastianini itu hanya mampu menyelesaikan kualifikasi untuk posisi di baris kedua.

Marc Marquez akan memulai sesi ini dari urutan ke delapan. The Baby Alien gagal tampil impresif pada sesi kualifikasi lantaran sempat terjatuh di awal-awal.