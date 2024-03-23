Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Ducati Konfirmasi Fermin Aldeguer ke Tim Pramac pada MotoGP 2025, Jorge Martin Ditendang?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 23 Maret 2024 |00:03 WIB
Ducati Konfirmasi Fermin Aldeguer ke Tim Pramac pada MotoGP 2025, Jorge Martin Ditendang?
Fermin Aldeguer akan ditempatkan Ducati di tim satelit Pramac pada MotoGP 2025 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

PORTIMAO - Direktur Olahraga Ducati Corse, Mauro Grassilli, mengonfirmasi Fermin Aldeguer akan ditempatkan di tim satelit Pramac Ducati pada MotoGP 2025. Hal itu menyebabkan salah satu dari Jorge Martin atau Franco Morbidelli akan tertendang.

Ducati membuat geger dengan merekrut Aldeguer usai pekan balapan MotoGP Qatar 2024. Runner-up Moto2 2023 itu diikat dengan kontrak selama dua tahun alias hingga MotoGP 2026.

Fermin Aldeguer

Menariknya, Ducati tak merilis informasi apa pun sebelumnya mengenai calon tim Aldeguer. Kuat dugaan, pembalap asal Spanyol itu akan ditempatkan di tim satelit Pramac Ducati seperti halnya Francesco Bagnaia dahulu.

Grassilli mengonfirmasi kabar tersebut jelang MotoGP Portugal 2024 akhir pekan ini. Aldeguer ternyata sudah dipantau oleh Ducati sejak musim lalu berkat penampilan apiknya.

"Tentu saja, tim barunya adalah Pramac. Kami punya opsi bersama mereka untuk masa depan. Jika mereka memilih opsi itu, mereka akan diperkuat Fermin selama dua tahun," ungkap Grassilli, dikutip dari Crash, Sabtu (23/3/2024).

"Saya berbicara dengan Gigi Dall'Igna (Manajer Umum Ducati Corse) yang mengatakan, 'Masa depan bagi kita adalah Fermin,' jadi kami mencoba (menghubungi) dengan manajernya," imbuh pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
