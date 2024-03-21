On Fire! Wakil Tunggal Putra Putri Indonesia, Alwi Farhan dan Gregoria Melaju ke 16 Besar Swiss Open 2024, Jangan Lewatkan 23-24 Maret, Live di iNews

Bagas/Fikri menjadi salah satu wakil Indonesia di 16 besar Swiss Open 2024 (Foto: PBSI)

DUA wakil tunggal Putra dan putri Indonesia, Gregoria Mariska Tanjung dan Alfi Farhan berhasil melenggang ke babak 16 besar Swiss Open 2024 yang digelar kemarin, Rabu (20/03/2024) di St. Jakobshalle, Basel.

Kampiun Kejuaraan Dunia Junior 2023 itu lolos usai mengandaskan wakil Jepang, Kanta Tsuneyama dengan skor 21-14 dan 21-12 dalam waktu 34 menit. Sementara Gregoria berhasil melaju ke 16 besar usai mengalahkan wakil Taiwan Wen Chi Hsu 21-12, 21-15.

Hari ini, Alwi melanjutkan perjuangannya melawan peringkat 59 Dunia asal Denmark, Magnus Johannesen dan Gregoria akan melawan wakil tunggal putri andalan Vietnam, thuy linh nguyen.

Gelaran BWF Super 300 Swiss Open 2024 di hari pertama Indonesia berhasil meloloskan empat wakilnya dan di hari kedua wakil Indonesia yang lolos sebanyak tujuh wakil dengan total 11 wakil Indonesia yang berhasil melaju ke babak 16 besar yang akan digelar hari ini.

Mereka adalah Apriyani Rahayu/Siti Fadia, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto, Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum, Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya, Sabar Karyaman/Muhammad Reza, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja, Rehan Naufal/Lisa Ayu, Alwi Farhan dan Gregoria Mariska Tunjung.