HOME SPORTS MOTOGP

Livio Suppo: Valentino Rossi seperti Paus di Dunia MotoGP!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |01:02 WIB
Livio Suppo: Valentino Rossi seperti Paus di Dunia MotoGP!
Valentino Rossi kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MANTAN manajer Repsol Honda, Livio Suppo, menyebut Valentino Rossi bak paus di dunia MotoGP. Karena itu, dia sempat memberi peringatan Marc Marquez kala berseteru dengan Valentino Rossi di MotoGP.

Sebagaimana diketahui, rivalitas sengit Marquez dan Rossi pernah mewarnai dunia MotoGP. Akibat sengitnya persaingan itu, sejumlah insiden pernah terjadi dalam balapan.

Marc Marquez dan Valentino Rossi

Di antaranya, insiden Rossi dengan Marquez terjadi di MotoGP Argentina dan juga Belanda pada 2015. Kala itu, Livio Suppo yang menjadi manajer tim Repsol Honda pun mengaku sempat memberi peringatan kepada Marquez untuk tak bersaing dengan Rossi.

Menurut Suppo, bersaing dengan Rossi tidak ada gunanya. Sebab, Rossi sudah menjelma menjadi bintang tersohor di dunia MotoGP sehingga akan ada banyak dukungan yang selalu diberikan kepadanya.

Suppo juga merasa Marquez perlu menaruh rasa hormat lebih kepada Rossi. Tetapi, semua sarannya tak terlalu didengar karena dinilai Marquez terpancing situasi dan faktor lingkungan sekitar.

“Tahun itu ada episode yang berbeda; Argentina dan Assen. Saya selalu mencoba menambahkan bahan bakar ke dalam api, saya selalu mencoba memberi tahu Marc,” kata Suppo, dikutip dari Motosan, Kamis (21/3/2024).

Halaman:
1 2
