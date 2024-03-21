Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Soal Rivalitas Marc Marquez dan Valentino Rossi di MotoGP, Livio Supppo: Itu Bentrokan 2 Singa yang Lama dan Baru Datang!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 21 Maret 2024 |00:07 WIB
Soal Rivalitas Marc Marquez dan Valentino Rossi di MotoGP, Livio Supppo: Itu Bentrokan 2 Singa yang Lama dan Baru Datang!
Marc Marquez dan Valentino Rossi kala mentas di MotoGP. (Foto: Reuters)
A
A
A

EKS manajer tim Suzuki Ecstar di MotoGP, Livio Suppo, mengomentari rivalitas sengit yang pernah ada di MotoGP antara Marc Marquez dengan Valentino Rossi. Menurutnya, perseteruan yang terjadi antara keduanya bak bentrokan 2 singa yang lama dan baru datang.

Ya, Marquez dan Rossi pernah terlibat rivalitas sengit di MotoGP. Keduanya bahkan kerap bersaing panas di arena balap hingga membuat senggolan terjadi yang mengakibatkan salah satu pembalap terjatuh.

Marc Marquez

Terkait hal ini, Suppo sendiri cukup menyayangkan harus terjadinya rivalitas sengit antara dua pembalap. Sebab, para pembalap, termasuk Marquez dan Rossi, seharunya sama-sama punya rasa hormat.

Suppo pun menilai perseteruan mereka makin panas karena adanya peran penggemar masing-masing. Bahkan sampai saat ini, orang-orang yang menilai Marquez bersalah akan tetap menyalahkannya, begitu juga dengan yang dialami Rossi.

