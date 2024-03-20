Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Begitu Kencang di MotoGP Qatar 2024, Marc Marquez Bakal Rebut Gaya Balapan Pecco

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |01:04 WIB
Francesco Bagnaia Begitu Kencang di MotoGP Qatar 2024, Marc Marquez Bakal Rebut Gaya Balapan Pecco
Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez. (Foto: Instagram/gresiniracing)
A
A
A

PORTIMAO – Pembalap Tim Gresini Ducati, Marc Marquez terpukau dengan kecepatan yang dimiliki Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) saat memenangkan MotoGP Qatar 2024. Menurut Marquez, Bagnaia tampil sangat cepat dan ia merasa perlu menjadikan rider berjuluk Pecco itu sebagai panutan selama di musim ini.

Ya, Bagnaia memang tampil sangat cepat di Sirkuit Lusail, Doha, Qatar pada 11 Maret 2024 lalu. Berkat penampilan apiknya itu, rider berpaspor Italia tersebut berhasil finis tercepat dan unggul hingga tiga detik dengan Marquez yang finis di posisi keempat.

Tiga detik dalam balapan MotoGP merupakan jarak yang jauh. Karena itulah, Marquez sedikit iri dengan motor yang digunakan Bagnaia.

Marquez pun berniat menjadikan Bagnaia panutan. Ia akan mempelajari gaya balapan sang juara MotoGP 2023 tersebut demi bisa bersinar di musim 2024 ini.

Marc Marquez

“Ini (Sirkuit Lusail) bukanlah salah satu sirkuit favorit saya, jadi posisi keempat adalah hasil yang bagus,” cerita Marquez, dikutip dari Crash, Rabu (20/3/2024).

“Kami akan menganalisis datanya sekarang: Bagnaia finis tiga detik di depan kami dan dia adalah juara bertahan. Dari dialah kita perlu belajar untuk lebih meningkatkan standar,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
