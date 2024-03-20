Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Jorge Martin, Pembalap Ini Diprediksi Jadi Lawan Berat Francesco Bagnaia di MotoGP 2024

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 20 Maret 2024 |00:05 WIB
Bukan Jorge Martin, Pembalap Ini Diprediksi Jadi Lawan Berat Francesco Bagnaia di MotoGP 2024
Aksi Brad Binder di MotoGP Qatar 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

JORGE Martin diprediksi tak lagi menjadi lawan berat Francesco Bagnaia dalam perebutan gelar MotoGP 2024. Legenda balap, Marco Melandri, menyebut satu nama yakni Brad Binder (KTM) yang diyakini bakal menjadi lawan baru Bagnaia musim ini

Seri pertama MotoGP 2024 telah berlangsung di Losail International Circuit, Senin (11/3/2024). Hasilnya, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) keluar sebagai pemenang dengan Brand Binder (Red Bull KTM Factory Racing) ditempat kedua dan Jorge Martin (Prima Pramac Racing) podium ketiga.

Meski masih terlalu cepat untuk memprediksi juara MotoGP 2024, tetapi Marco Melandri mengakui Francesco Bagnaia adalah yang tercepat di balapan utama. Bahkan, ia merasa bingung dengan masalah pembalap asal Italia itu saat menjalani sesi sprint race.

“Masih terlalu dini untuk mengatakannya, tapi dia (Francesco Bagnaia) yang terkuat pada hari Minggu (balapan utama). Saya tidak mengerti mengapa dia mengalami begitu banyak kesulitan di Sprint Race, dia selalu sedikit menderita, bahkan dengan bannya, tapi tidak di hari Minggu," kata Marco Melandri dikutip dari Motosan, Selasa (19/3/2024).

Meski tak banyak mendapatkan sorotan, tetapi Brad Binder adalah pembalap yang tangguh dan sedikit membuat kesalahan serta mampu tampil agresif dan memiliki kecepatan. Namun, Marco Melandri mengakui kualitas pembalap asal Afrika Selatan tersebut.

"Binder sedikit anonim, dia selalu tidak mendapatkan banyak perhatian, mungkin dia tidak banyak bicara. Dia hanya membuat sedikit kesalahan, dia agresif, dia cepat dan menurut saya KTM telah berkembang tahun ini," ujarnya.

Halaman: 1 2
1 2
