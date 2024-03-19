Advertisement
MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Akui Nyerah Duluan dan Ketar-Ketir Kejar Jorge Martin di MotoGP Qatar 2024

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Selasa, 19 Maret 2024 |16:22 WIB
Aksi Marc Marquez di MotoGP Qatar 2024 (Foto: Instagram/Gresini Racing)
PENYEBAB Marc Marquez akui nyerah duluan dan ketar-ketir kejar Jorge Martin (Pramac Ducati) di MotoGP Qatar 2024 akan menjadi pembahasan kali ini. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- pun harus puas finis tanpa podium meski sempat bersaing di posisi depan.

Marc Marquez tampil cukup menjanjikan di seri pembuka MotoGP 2024. Tampil di Sirkuit Losail, Qatar, rider anyar Ducati Gresini itu langsung merangsek bersaing ke jajaran terdepan selepas garis start.

Eks rider Repsol Honda itu bahkan beberapa kali bersaing untuk merebut posisi tiga. Namun, Marc Marquez harus menyerah ketika ia disusul Jorge Martin di pertengahan balapan.

Usai balapan, Marquez membeberkan alasan tak tampil ngotot seperti biasanya di MotoGP Qatar 2024 kemarin. Rider asal Spanyol itu mengatakan dirinya tak ingin mengalami insiden jika terlalu memaksa motor di lintasan.

"Ada potensi kecelakaan dan saya bisa terjatuh pada dua lap terakhir, saya menyerah," ujarnya dikutip dari Crash.net.

Halaman:
1 2
