MotoGP 2024: Sulit Bersaing di Qatar, Fabio Quartararo Akui Yamaha Tertinggal Jauh dari Pabrikan Lain

FABIO Quartararo kesulitan bersaing di seri pembuka MotoGP 2024. El Diablo -julukan Quartararo hanya mampu finis di posisi ke-11.

Usai balapan, Quartararo mengatakan sama sekali tidak melihat adanya perubahan. Rider asal Prancis itu pun mengakui kalau Yamaha saat ini tertinggal jauh dari pabrikan lain dalam hal pengembangan motor.

"Beginilah keadaannya. Ini adalah momen saat Anda melihat dengan sesungguhnya perbedaan orang-orang yang sudah bekerja keras dan kami masih sangat-sangat tertinggal jauh dari mereka," ujar Quartararo dilansir dari laman The Race.

"Tentu saja ini sangat sulit, karena aku tahu potensi yang aku punya dan di mana aku bisa berada. Kami tertinggal makin jauh dibanding tahun lalu. Kami telah sedikit berkembang, tapi mereka (Ducati, KTM, dan Aprilia), bahkan lebih cepat dan lebih baik dibanding tahun lalu," jelasnya.

"Jika dibandingkan dengan apa yang saya rasakan sekarang, saya akan jawab iya (motor paling tidak kompetitif). Tapi kami berkembang. Jadi ini sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Tapi level motor kami jika dibandingan dengan rival, benar bahwa ini adalah ketertinggalan terjauh kami," ujarnya lagi.