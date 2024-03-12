Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Miguel Oliveira, Satu-satunya Pembalap Rookie Angkatan 2019 yang Belum Juara Dunia MotoGP

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |16:44 WIB
Kisah Miguel Oliveira, Satu-satunya Pembalap Rookie Angkatan 2019 yang Belum Juara Dunia MotoGP
Miguel Oliveira menjadi satu-satunya pembalap angkatan 2019 yang belum juara dunia (Foto: Instagram/@88migueloliveira)
A
A
A

KISAH Miguel Oliveira, satu-satunya pembalap rookie angkatan 2019 yang belum juara dunia MotoGP menarik untuk diulas. Sebab, rekan-rekan seangkatan seperti Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, hingga Joan Mir, sudah merasakan manisnya titel juara dunia.

Kiprah Oliveira sejatinya cukup apik di kelas Moto3 dan Moto2. Prestasi terbaiknya adalah menjadi runner-up Moto3 2015 bersama tim Red Bull KTM Ajo.

Miguel Oliveira

Kemudian, Oliveira naik ke kelas Moto2 pada 2016 bersama Leopard Racing. Namun, prestasinya sungguh buruk dengan hanya menempati posisi 21 di klasemen akhir.

Akan tetapi, perlahan prestasi Oliveira membaik. Pria asal Portugal itu menempati posisi tiga di klasemen akhir Moto2 2017 lalu menjadi runner-up Moto2 2018. Ia kalah dari Bagnaia yang menjadi juara dunia tahun itu.

Kesempatan mentas di kelas premier (MotoGP) datang buat Oliveira. Ia direkrut oleh tim pabrikan Red Bull KTM dan menjadi rookie pada MotoGP 2019.

Oliveira naik bersama dengan tiga rookie lain yakni Quartararo, Mir, dan Bagnaia. Dari empat pembalap itu, tiga di antaranya sudah menjadi juara dunia, bahkan secara beruntun!

Halaman:
1 2
