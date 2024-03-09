Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2024: Jorge Martin Rebut Pole Position

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 09 Maret 2024 |19:56 WIB
Hasil Kualifikasi MotoGP Qatar 2024: Jorge Martin Rebut Pole Position
Jorge Martin tercepat di sesi kualifikasi MotoGP Qatar 2024 (Foto: Speedweek)
LUSAIL - Sesi kualifikasi MotoGP Qatar 2024 baru saja rampung digelar pada Sabtu (9/3/2024) malam WIB. Hasilnya, Jorge Martin (Pramac Ducati) berhasil meraih pole position pada kualifikasi yang berlangsung di Sirkuit Losai, Qatar.

Pembalap asal Spanyol itu membuat waktu tercepat 1 menit 50.789 detik. Sementara pembalap Aprilia Racing, Aleix Espargaro menempati posisi kedua usai mencatatkan waktu 1 menit 50.872 detik.

 

Sedangkan pembalap Ducati Lenovo, Enea Bastianini berada ditempat ketiga usai tertinggal 0,03 detik dari Aleix Espargaro. Sementara itu, juara MotoGP 2022 dan 2023, Francesco Bagnaia harus memulai balapan dari posisi kelima dengan waktu 1 menit 50.928 detik.

Kemudian, pembalap anyar Gresini Racing, Marc Marquez, menempati posisi keenam dengan waktu 1 menit 50.961 detik. Pembalap andalan Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo harus puas berada di posisi ke-16 dengan waktu 1 menit 51.918 detik.

Adik Valentino Rossi, Luca Marini, akan memulai balapan dari posisi dua terbelangkang. Pembalap anyar Repsol Honda itu harus puas dengan catatan waktu 1 menit 52.952 detik.

Sementara itu, Miguel Oliveira harus mendapatkan penalti long lap saat balapan utama berlangsung. Sebab, pembalap Trackhouse Aprilia sempat absen di MotoGP Valencia 2023 karena mengalami cedera.

