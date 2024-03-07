Daftar Line Up Pembalap MotoGP 2024: Ada 4 Juara Dunia!

MotoGP 2024 akan diikuti 22 pembalap mulai pekan ini (Foto: MotoGP)

BERIKUT daftar line up pembalap MotoGP 2024. Seri perdana musim ini akan dimulai di Sirkuit Internasional Losail, Losail, Qatar, pada 8-10 Maret mendatang.

Ada empat juara dunia di antara 22 pembalap yang akan tampil di ajang balap motor paling bergengsi tersebut. Mereka akan mulai beradu cepat pada seri perdana MotoGP Qatar 2024 akhir pekan ini.

Para pembalap telah menyelesaikan dua tes pramusim MotoGP 2024 masing-masing di Sirkuit Internasional Sepang (Malaysia) dan Qatar. Kini, mereka tengah melakukan persiapan akhir menuju balapan pertama.

Terdapat sejumlah pembalap yang berganti tim pada MotoGP 2024. Marc Marquez hengkang dari Repsol Honda ke Gresini Racing dengan mendepak Fabio Di Giannantonio. Kursinya lalu ditempati Luca Marini yang datang dari VR46 Racing Team.

Nah, Di Giannantonio lantas menjadi tandem Marco Bezzecchi di tim milik Valentino Rossi itu. Kemudian, Franco Morbidelli pindah ke Pramac Ducati dari Monster Energy Yamaha.

Posisinya digantikan oleh Alex Rins yang memilih hijrah dari tim satelit LCR Honda. Kursi pembalap asal Spanyol itu ditempati oleh Johann Zarco yang kontraknya tak diperpanjang Pramac Ducati.