Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

6 Pebulutangkis Top Indonesia yang Masih Ada Hubungan Darah dengan Pemain Legendaris, Nomor 1 Berkaitan dengan Alvent Yulianto Chandra

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |21:00 WIB
6 Pebulutangkis Top Indonesia yang Masih Ada Hubungan Darah dengan Pemain Legendaris, Nomor 1 Berkaitan dengan Alvent Yulianto Chandra
Ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. (Foto: PBSI)
A
A
A

SEDERET pebulutangkis top Indonesia rupanya masih ada hubungan darah dengan para pemain legendaris Tanah Air. Hubungan darah ini disinyalir menjadi cikal bakal kehebatan para atlet bulu tangkis tersebut di atas lapangan.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil atlet bulutangkis terbaik di dunia. Di setiap generasi, selalu ada atlet-atlet berbakat di setiap sektor. Mulai Dari tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, hingga ganda campuran.

Saat para atlet mulai berkeluarga dan memiliki keturunan, tidak jarang dari mereka yang mengajarkan anak-anaknya untuk bermain bulutangkis. Berawal dari sana muncullah atlet-atlet berbakat baru yang sudah kental dengan garis keturunan atlet bulutangkis.

Berikut 6 pebulutangkis top Indonesia yang masih ada hubungan darah dengan pemain legendaris:

6. Lyanny Alessandra Mainaky

Lyanny Alessandra Mainaky

Lyanny Alessandra Mainaky adalah pebulutangkis tanah air yang bermain di dua sektor sekaligus, yakni tunggal putri dan ganda campuran. Ia merupakan putri dari mantan atlet legendaris yang kini menjadi pelatih, Rionny Mainaky.

5. Tommy Sugiarto

Tommy Sugiarto

Mendengar nama Sugiarto, pecinta bulutangkis tanah air langsung teringat sosok Icuk Sugiarto. Pasalnya, ia pernah menjadi juara dunia pada tahun 1983. Bakat bulutangkis sang legenda, rupanya menurun pada putranya, yakni Tommy Sugiarto.

Bermain di sektor tunggal putra, Tommy Sugiarto tercatat pernah meraih medali emas di SEA Games 2009 dan 2011, menjadi runner up Piala Thomas 2016, peringkat ketiga Piala Thomas 2014, dan membawa Indonesia juara Asia 2016.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186827/jonatan_christie_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_gelar_juara_bwf_world_tour_2025_terbanyak_pbsi-4ftM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Terbanyak di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186803/bwf_melarang_3_pebulu_tangkis_indonesia_bermain_bulu_tangkis_seumur_hidup-1nA0_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia Dihukum BWF Larangan Bermain Seumur Hidup, Nomor 1 Hendra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement