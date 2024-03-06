6 Pebulutangkis Top Indonesia yang Masih Ada Hubungan Darah dengan Pemain Legendaris, Nomor 1 Berkaitan dengan Alvent Yulianto Chandra

SEDERET pebulutangkis top Indonesia rupanya masih ada hubungan darah dengan para pemain legendaris Tanah Air. Hubungan darah ini disinyalir menjadi cikal bakal kehebatan para atlet bulu tangkis tersebut di atas lapangan.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil atlet bulutangkis terbaik di dunia. Di setiap generasi, selalu ada atlet-atlet berbakat di setiap sektor. Mulai Dari tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, hingga ganda campuran.

Saat para atlet mulai berkeluarga dan memiliki keturunan, tidak jarang dari mereka yang mengajarkan anak-anaknya untuk bermain bulutangkis. Berawal dari sana muncullah atlet-atlet berbakat baru yang sudah kental dengan garis keturunan atlet bulutangkis.

Berikut 6 pebulutangkis top Indonesia yang masih ada hubungan darah dengan pemain legendaris:

6. Lyanny Alessandra Mainaky





Lyanny Alessandra Mainaky adalah pebulutangkis tanah air yang bermain di dua sektor sekaligus, yakni tunggal putri dan ganda campuran. Ia merupakan putri dari mantan atlet legendaris yang kini menjadi pelatih, Rionny Mainaky.

5. Tommy Sugiarto





Mendengar nama Sugiarto, pecinta bulutangkis tanah air langsung teringat sosok Icuk Sugiarto. Pasalnya, ia pernah menjadi juara dunia pada tahun 1983. Bakat bulutangkis sang legenda, rupanya menurun pada putranya, yakni Tommy Sugiarto.

Bermain di sektor tunggal putra, Tommy Sugiarto tercatat pernah meraih medali emas di SEA Games 2009 dan 2011, menjadi runner up Piala Thomas 2016, peringkat ketiga Piala Thomas 2014, dan membawa Indonesia juara Asia 2016.