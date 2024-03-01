Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Alex Rins Akui Motor Yamaha Sudah Jauh Lebih Baik Jelang MotoGP 2024

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |06:42 WIB
Alex Rins Akui Motor Yamaha Sudah Jauh Lebih Baik Jelang MotoGP 2024
Alex Rins siap ramaikan persaingan di MotoGP 2024 (Foto: MotoGP)
A
A
A

LUSAIL – Alex Rins menilai motor M1 2024 milik telah menunjukkan peningkatan yang sifnifikan terutama dari segi kecepatan di lintasan lurus. Hal ini jelas menjadi kabar baik bagi pabrikan Jepang itu jelang balapan perdana MotoGP 2024 yang tinggal menghitung hari.

Namun di sisi lain, Rins juga merasa kuda besinya masih perlu dibenahi dalam beberapa bagian, khususnya ketika menikung. Sebagai rider baru Yamaha, tes pramusim MotoGP 2024 di Malaysia dan Qatar menjadi proses adaptasi bagi seorang Rins dengan motornya. Apalagi, dia butuh mengembalikan kebugarannya di atas motor setelah mengalami patah tulang tibia dan fibula yang sangat parah tahun lalu yang membuatnya hampir absen di sepanjang musim.

Rins pun melewatkan balapan MotoGP Qatar 2023 pada akhir musim lalu. Alhasil, saat tampil dalam tes pramusim MotoGP 2024 di Qatar pekan lalu, dia merasa aneh saat melaju di atas Sirkuit Lusail, yang telah banyak berubah setelah direnovasi pada beberapa bagiannya.

“Hari pertama sungguh aneh. Saya mendapat masalah besar, terutama di pagi hari,” kata Rins dilansir dari Speedweek.

“Dibandingkan tahun 2022, segalanya telah berubah. Aspalnya baru, warna lintasannya benar-benar berbeda, bahkan bangunannya pun tak lagi terlihat sama. Jadi sulit menggunakan referensi saya yang biasa,” tambahnya.

Selain itu, pembalap asal Spanyol tersebut juga cukup was-was dengan kondisi kakinya setelah terasa sakit kembali usai tes di Malaysia. Namun, sisi positifnya motor barunya terasa apik ketika dikendarai.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement