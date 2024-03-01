Alex Rins Akui Motor Yamaha Sudah Jauh Lebih Baik Jelang MotoGP 2024

LUSAIL – Alex Rins menilai motor M1 2024 milik telah menunjukkan peningkatan yang sifnifikan terutama dari segi kecepatan di lintasan lurus. Hal ini jelas menjadi kabar baik bagi pabrikan Jepang itu jelang balapan perdana MotoGP 2024 yang tinggal menghitung hari.

Namun di sisi lain, Rins juga merasa kuda besinya masih perlu dibenahi dalam beberapa bagian, khususnya ketika menikung. Sebagai rider baru Yamaha, tes pramusim MotoGP 2024 di Malaysia dan Qatar menjadi proses adaptasi bagi seorang Rins dengan motornya. Apalagi, dia butuh mengembalikan kebugarannya di atas motor setelah mengalami patah tulang tibia dan fibula yang sangat parah tahun lalu yang membuatnya hampir absen di sepanjang musim.

Rins pun melewatkan balapan MotoGP Qatar 2023 pada akhir musim lalu. Alhasil, saat tampil dalam tes pramusim MotoGP 2024 di Qatar pekan lalu, dia merasa aneh saat melaju di atas Sirkuit Lusail, yang telah banyak berubah setelah direnovasi pada beberapa bagiannya.

“Hari pertama sungguh aneh. Saya mendapat masalah besar, terutama di pagi hari,” kata Rins dilansir dari Speedweek.

“Dibandingkan tahun 2022, segalanya telah berubah. Aspalnya baru, warna lintasannya benar-benar berbeda, bahkan bangunannya pun tak lagi terlihat sama. Jadi sulit menggunakan referensi saya yang biasa,” tambahnya.

Selain itu, pembalap asal Spanyol tersebut juga cukup was-was dengan kondisi kakinya setelah terasa sakit kembali usai tes di Malaysia. Namun, sisi positifnya motor barunya terasa apik ketika dikendarai.