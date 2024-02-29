6 Pembalap Legendaris yang Namanya Diabadikan untuk Tikungan Sirkuit MotoGP, Nomor 1 Mantan Rekan Setim Valentino Rossi

ENAM pembalap legendaris yang namanya diabadikan untuk tikungan sirkuit MotoGP akan menjadi pembahasan kali ini. Salah satunya adalah mantan rekan satu tim Valentino Rossi saat membela tim pabrikan Yamaha, Jorge Lorenzo.

Kali ini Okezone akan membahas enam pembalap legendaris yang namanya diabadikan untuk tikungan Sirkuit MotoGP. Siapa saja pembalap yang dimaksud? berikut ulasannya

6. Dani Pedrosa





Pertama ada nama Dani Pedrosa yang namanya diabadikan untuk tikungan enam di Sirkuit Jerez. Tikungan yang sebelumnya akrab disebut sebagai 'Dry Sack' resmi berganti nama menjadi 'Curva Pedrosa pada 2019 lalu.

Momen itu tepatnya terjadi di sela balapan MotoGP Spanyol 2019. Saat itu, Pedrosa sendiri sudah memutuskan pensiun sebagai pembalap dan tengah bekerja sebagai pengembang di Tim KTM.

5. Jorge Martinez Aspar





Berikutnya ada salah satu legenda MotoGP, Jorge Martinez Aspar. Namanya juga menjadi bagian sejarah balap motor Spanyol. Jorge Martinez Aspar merupakan tiga kali juara dunia GP80, sekaligus juara dunia GP125 1988. Ia juga dikenal sebagai rival berat Valentino Rossi di GP125.

Martinez juga dikenal sangat berjasa mengembangkan talenta-talenta muda Spanyol lewat skuadnya, Aspar Team, di berbagai ajang seperti JuniorGP, Moto3, dan Moto2. Atas jasa-jasanya ini, nama 'Aspar' dijadikan nama Tikungan 8 Sirkuit Jerez sejak tahun 2010.

4. Alex Criville





Alex Criville juga masuk dalam daftar pembalap yang namanya di abadikan untuk tikungan di Sirkuit Jerez. Namanya disematkan untuk tikungan 11 yang dikenal sebagai 'Curva Criville'.

Tepat di seberang 'Curva Criville' ada sebuah tikungan lain yang bernama 'Chicane Senna'. Sesuai namanya, tikungan itu didedikasikan untuk legenda Formula 1, Ayrton Senna.